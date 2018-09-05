Раскрыта тайна засилья бабушек с сиреневыми волосами
Посетительница портала Pikabu с ником backupcat, увлекшаяся правилами окрашивания волос, объяснила, почему в России так много пожилых женщин с волосами сиреневого оттенка.
Посетительница портала Pikabu с ником backupcat, увлекшаяся правилами окрашивания волос, объяснила, почему в России так много пожилых женщин с волосами сиреневого оттенка.
«Фиолетовый цвет волос у бабушек — это не столько намеренный результат, сколько ошибка от незнания основ окрашивания. Хотя у
Желая скрыть седину, пожилые женщины выбирают светлые оттенки краски из
Эта краска предназначена не для окрашивания седины, а для осветления темных волос. Темные волосы осветляются в
грязно-желтыйцвет, не имеющий ничего общего с блондом, кроме уровня осветления. Чтобы это желтое месиво стало блондом, его надо нейтрализовать, то есть затонировать противоположным цветом. Для желтого этим цветом является сиреневый, поэтому в осветитель (да, это по сути не краска) с блондинкой на упаковке добавляют фиолетовый пигмент.
Однако после окрашивания седых волос светлым оттенком желтизна не появляется, а потому сиреневый, призванный ее перекрывать, въедается в волос.
В завершение backupcat порекомендовала желающим превратить темные волосы в светлые использовать исключительно профессиональную краску и бережно осветлять волосы в несколько этапов, желательно при помощи как минимум одного человека.