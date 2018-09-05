Раскрыта тайна засилья бабушек с сиреневыми волосами

Эта краска предназначена не для окрашивания седины, а для осветления темных волос. Темные волосы осветляются в грязно-желтый цвет, не имеющий ничего общего с блондом, кроме уровня осветления. Чтобы это желтое месиво стало блондом, его надо нейтрализовать, то есть затонировать противоположным цветом. Для желтого этим цветом является сиреневый, поэтому в осветитель (да, это по сути не краска) с блондинкой на упаковке добавляют фиолетовый пигмент.