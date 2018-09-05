Дайвер загипнотизировал акулу

Дайвер по имени Ли Кобб, продемонстрировал способность одним прикосновением усыплять морских хищниц. Он спустился под воду в группе аквалангистов в районе Багамских островов. Акула подплыла к мужчине и после его прикосновения стала неподвижной. А Ли удержал ее вертикально за нос, сообщает Daily Mail.