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11:08 (мск), источник: Моя Планета

Дайвер загипнотизировал акулу

Правда, использовал при этом одну хитрость.

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Дайвер по имени Ли Кобб, продемонстрировал способность одним прикосновением усыплять морских хищниц. Он спустился под воду в группе аквалангистов в районе Багамских островов. Акула подплыла к мужчине и после его прикосновения стала неподвижной. А Ли удержал ее вертикально за нос, сообщает Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, перед этим дайвер хорошенько покормил хищника.

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