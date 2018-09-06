Коучи, тренеры, цыганки. Как не дать собой манипулировать

Источник: AP 2018

Когда-то вся Россия заряжала у седовласого господина банки с водой перед телевизором и массово исцелялась на сеансах другого хмурого психотерапевта (как он сам себя называл, потому что модное нынче слово «коуч» тогда еще было не в ходу). Все это было не раз: жаркие споры сторонников, аргументы сохранивших относительно трезвую голову, а также неизменное перетекание денежных средств из карманов впечатлительных граждан в кошелек угадавшего благодатную нишу гастролера.

Новость Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса больше 800 млн и пожалели об этом

Приходится признать очевидное: люди в любом возрасте верят в сказки и предпочитают мгновенное чудо «решения проблем» многодневному собственному упорному труду. За возможность хотя бы на короткое время сбросить с себя груз проблем на чужие плечи люди готовы платить очень много денег, даже последние деньги готовы порой за это отдавать. Меняется способ подачи манипуляции, но не меняется ее суть, как не меняется и базовая потребность, которая ее вызвала.

В чем же состоит основа этой потребности? Как ни печально, в проекции страха смерти, присущего любому нормальному живому существу, и желании успеть насладиться жизнью, несмотря на ее краткость, подстраховав риски собственного выбора ярким успешным примером того, кто уже омолодился, прыгнув в чан с кипящим молоком, а потом стал еще и царем — как в волшебной сказке про вечную молодость и царство в придачу.

Успели ли вы заметить, что наибольшей популярностью пользуются те манипуляторы, кому удалось создать имидж ныне очень успешных людей, но непременно имевших большие проблемы в прошлом: со здоровьем, имуществом, любовью?

То есть манипулятор сообщает всем, что ему удалось выбраться из зияющей бездны и он знает универсальный рецепт, с помощью которого каждому удастся стать здоровым, богатым и красивым, пусть даже сейчас ничего не предвещает.

Как говорит популярный в сети анекдот: «Купил задорого курс “Как не дать себя обмануть”. А что же делать? Пришлось, столько вокруг мошенников». Тот, кто сразу не понял, в чем юмор этого анекдота, должен особенно внимательно читать дальше, ибо находится в зоне повышенного риска.

Знаете ли вы, какие бизнесы имеют самую высокую доходность? Отнюдь не нефтяной или какой-нибудь «правильно выстроенный». Самую высокую доходность и устойчивость имеют бизнесы, построенные на нужде. На базовых потребностях человека, неудовлетворенность которых ставит под угрозу сам факт его существования. А следовательно — приближает его к самому главному страху: смерти. Поэтому продукты питания будут производить и покупать в любое время. И чем глубже кризис, тем дороже будет еда и вода и, скорее всего, с ухудшением качества. Поэтому же люди готовы будут продать все — лишь бы оплатить медицинские и фармацевтические счета в случае тяжелой болезни… И даже секс-услуги неистребимы как таковые, потому что необходимость самовоспроизводиться как биологическому виду заложена в любого человека при «начальной сборке».

Многочисленные «тренинги личностного роста» тоже эксплуатируют нужду. Человек — существо социальное. Необходимость социализации настолько прочно базово связана с возможностью выжить, что неумение социализироваться в своих крайних проявлениях считается тяжелой болезнью (аутизм, например).

Хотя по факту это лишь синдром (аутист при прочих равных здоров и в любом случае «не заразен» и «не заразился», просто его реакции — «особенные»). Умение найти баланс между особенностями своей личности и возможностями для самовыражения, предоставляемые обществом, — суть успешной социализации и успех пресловутого личностного роста.

Индустрия коучинга, психотерапии (не психиатрии!), мотивационного спикерства, разных «личностных тренингов» для взрослых, инфотеймента и прочего имеет под собой в качестве основы нужду в адекватной социализации. И именно поэтому, меняя облик и мемы, эта индустрия будет иметь долгую жизнь. С высокой маржинальностью.

Новость Новые финансовые пирамиды завлекают сапфирами и айфонами

Чем менее понятен продукт индустрии «на ощупь», тем сложнее создать для него стандарты. А стандарты берегут отрасль, в которой существуют, от некорректных предложений продукта.

В той же фармацевтике выпуск очередной «таблетки от всего» в приличных странах сопровождается длинным периодом тестирования — на животных, далее на группах добровольцев… И только после устойчивого подтверждения адекватности результата (и отсутствия выраженных необратимых массовых побочных действий) выпускается на рынок. То же самое с продуктами питания. И даже секс-индустрия в тех странах, где она разрешена официально, предполагает регулярные медицинские освидетельствования жриц любви на предмет отсутствия заболеваний, передающихся половым путем.

А вот с многочисленными «гуру личностного роста» дело обстоит похуже. Вход на этот рынок имеет низкий порог.

Эмоция, особенно в толпе, обладает заразностью. Думаю, каждому случалось бывать на каком-то фильме, который был заявлен как комедия, но при этом сначала не удавалось найти в нем юмор. Но вот всхохотнул в зале один, потом другой, потом сосед рядом с вами радостно засмеялся, и вы вдруг понимаете, что тоже радостно хохочете… Хотя если потом пересматриваете фильм в одиночестве, то не выдерживаете больше десяти минут — скучно и не смешно. То же самое с эмоцией горя: даже если вы сами никогда не знали покойника, вы вряд ли удержитесь от слез, если окажетесь среди большой группы рыдающих людей на похоронах.

Новость Вспомнишь и вздрогнешь

Это свойство — заразность эмоции — активно капитализируется уже много веков. В театре актеры специально нанимали людей, которые в нужных местах должны были смеяться или плакать, обеспечивая нужную реакцию зала. А на похороны и до сих пор в деревнях зовут бабок-плакальщиц, которые обеспечат такой вой всех присутствующих по чужому ранее им покойнику, что все присутствующие будут удовлетворены. Включая покойника.

Умелая социализация строится на эмпатии — умении почувствовать эмоцию людей рядом и использовать ее для своего продвижения. Неумелая социализация — это либо неумение сочувствовать вообще, этакая социальная глухота, непонимание эмоций других людей, либо неумение выбраться из чужой эмоции, вхождение в эмоциональный резонанс и неумение управлять своей эмоцией.

И социально глухие люди, и искренние эмпаты часто становятся объектом манипулирования, потому что у каждого человека есть два базовых свойства психики.

Первое свойство состоит в том, что в один и тот же момент времени человек способен одно событие либо оценить, либо почувствовать. Например, когда мы влюблены, мы глупеем не просто так, а потому что в буквальном смысле в это время мозг не работает. Рационализация и эмоциональность в один и тот же момент времени по поводу одного и того же события или объекта невозможны чисто физически — так устроены наши функции мышления. Манипуляторы активно пользуются этим, намеренно провоцируя у людей высокую эмоцию и вынуждая принимать решения, которые на трезвую холодную голову никто не принял бы.

Второе свойство — людям очень не нравится чувствовать себя идиотами (это нормально), поэтому человек сам всегда объяснит свою глупость как сугубо продуманное и полезное действие. Манипуляторы всех времен и народов вовсю используют это свойство для освобождения народа от лишних (а порой и не лишних) денежных средств в свою пользу.

Есть еще интересное условие, помогающее манипуляторам и тоже встроенное определенным образом. Как известно, люди получают информацию об окружающем мире по одному из четырех каналов восприятия: визуальному, аудиальному, кинестетическому и дигитальному. Поэтому любое шоу — для облегчения воздействия на эмоции зала — непременно будет содержать звуковые эффекты, яркие цвета, элементы движения и какие-то данные. Первыми это, пожалуй, заметили цыганки. Поэтому даже самым умным порой приходилось расставаться с кошельком (причем якобы добровольно!), потому что вихрь ярких красок, многоголосый шум, непрерывное прикасание и какие-то цифры («Дай рубль!», «Проживешь еще сто лет») уверенно загонят мозг в ступор. И эмоция займет пустующее в голове место.

Поэтому три базовых совета, как избежать эмоциональных манипуляций, весьма просты:

Эмоция отключает мозги. Если вам что-то или кто-то очень нравится (или очень не нравится), не принимайте решения, когда вами овладевают эмоции. Сосчитайте мысленно до десяти, а лучше уединитесь и еще раз скажите себе, что именно вы хотите купить, или сказать, или сделать… Поверьте, ваши намерения в большинстве случаев изменятся. Денег вы точно меньше потратите, чем собирались.

Новость Американец 30 лет притворялся саудовским принцем

Эмоция «заразна». Если рядом с вами люди громко хохочут или плачут, и вас уносит в эту же эмоциональную волну сопереживания по не до конца понятному поводу, отойдите на пару шагов и оглянитесь вокруг. Или уши заткните и глаза закройте на секунду-другую, посчитав до десяти. Не факт, что ваша эмоция вернется, а если и вернется, то не в том же объеме. И вы сможете помочь (если требуется) или порадоваться (если есть повод) по собственной воле, а не в стадном порыве. Особенно, если ваше сочувствие предполагало финансовое участие.

Самый грустный человек в жизни — это профессиональный юморист. Чаще всего у «гуру жизни» жизнь не сильно складывается — людям вообще свойственно давать советы в той области, в которой у самих пробелы. Известный факт, что Карнеги (коммуникатор, учивший дружбе и переговорам), не имел ни одного друга, а доктора Спока (популярного «советчика» по воспитанию детей) его собственные дети покинули в старости… Подумайте, вы действительно уверены, что безногий научит вас легко избегать жизненных препятствий только потому, что вы задорого купили билет на его шоу, где он ходит на руках?

Но все эти «гуру» ведь хорошо зарабатывают, скажете вы.

Конечно, отвечу я, потому что зрители щедро оплачивают эти шоу, построенные вокруг их нужды быть любимыми, признанными и успешными… Но что в итоге приобретают?

Бизнес, основанный на нужде, никогда не ставит задачу нужду удовлетворить, потому что тогда исчезнет высокомаржинальная ниша. Поэтому современная страховая медицина, например, мотивируется не числом здоровых граждан, а количеством платежеспособных больных… А мотивационные спикеры, коучи и психотерапевты — количеством людей с неврозами разной степени выраженности. Современный стиль жизни и мораль общества потребления рождает много несчастливых людей — и то, что среди посетителей этих шоу «личностного роста» много состоятельных бизнес-персон, как нельзя лучше доказывает, что не в деньгах счастье. И даже не в их количестве.