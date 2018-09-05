В Италии короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар

Источник: AP 2018

Альберт II, занявший престол в 1993 году, отрекся от него в пользу старшего сына принца Филиппа в июле 2013 года.

Бармен просто не узнал 84-летнего Альберта II, которого сопровождала его супруга, королева-мать Паола, он был вынужден вернуться на свою яхту и надеть штаны.

Ранее Альберт II жаловался властям, что ему не хватает государственного субсидирования в 923 тысячи евро в год, в том числе на покрытие расходов на содержание резиденции и оплату топлива для яхты, стоимость которой оценивается в 4,6 миллиона долларов.