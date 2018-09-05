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11:42 (мск), источник: РИА Новости

В Италии короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар

БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии из-за несоблюдения им дресс-кода заведения — монарх явился туда в шортах, сообщила в среду радиостанция Contact.

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Источник: AP 2018
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Альберт II, занявший престол в 1993 году, отрекся от него в пользу старшего сына принца Филиппа в июле 2013 года.

Бармен просто не узнал 84-летнего Альберта II, которого сопровождала его супруга, королева-мать Паола, он был вынужден вернуться на свою яхту и надеть штаны.

Ранее Альберт II жаловался властям, что ему не хватает государственного субсидирования в 923 тысячи евро в год, в том числе на покрытие расходов на содержание резиденции и оплату топлива для яхты, стоимость которой оценивается в 4,6 миллиона долларов.

В период пребывания на троне Альберт II получал 11,5 миллиона евро в качестве государственной дотации.

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