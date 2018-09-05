Ученые рассказали, чем опасна потеря 6 часов сна

Источник: Reuters

Потеря всего шести часов сна увеличивает риск диабета, говорится в исследовании, опубликованном в американском научном издании American Journal of Physiology.

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Ученые изучали влияние нехватки сна на две группы мышей. Одна группа могла спать сколько пожелает, вторую заставляли бодрствовать по 6 часов каждую ночь. Обеим группам грызунов давали жирную пищу, подслащенную воду и ограничивали их передвижения, имитируя условия малоактивного образа жизни людей. Исследование проводилось в рамках специальной программы Американского физиологического общества.

Исследователи измеряли уровни глюкозы и содержания жира в печени грызунов. Они оказались значительно выше у группы, которую лишали сна. Высокий уровень триглицеридов (жиров) является маркером метаболического синдрома, который связан с ожирением и сахарным диабетом 2 типа.

Ученые продолжат эксперименты. Им предстоит установить, было ли проявление инсулинорезистентности реакцией на саму нехватку сна или же на депривацию сна в сочетании с неправильным питанием и малой физической активностью.