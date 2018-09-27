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17:26 (мск)

«Услышать мир» вместе с Дмитрием Маликовым

Два замечательных мальчика Павел и Илья, родившиеся в 2006 и 2008 гг, с самого раннего детства очень активны: ходят в школу, выступают на сцене Дома Музыки и театра Фоменко, занимаются плаванием. При этом они не слышат пение птиц, шум прибоя, собственный смех. И почти не слышат музыку.

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Музыкальные произведения Павел и Илья воспринимают с трудом, нечетко и только в очень громком исполнении. Звуки игры на инструментах до них доносятся как будто сквозь плотный слой ваты. Виной всему — проблемы со слухом, которые обнаружили у Павлика в три года, а у Илюши в год: маленькие Павел и Илья не понимали обращенную к ним речь и, что самое печальное — совсем не разговаривали.

Для народного артиста России Дмитрия Маликова такие истории словно личная трагедия. С 2011 года 48-летний музыкант, известный как популярными песнями, так и классическими фортепианными концертами, ведет активную благотворительную деятельность: фонд Маликова «Проникая в сердце» помогает детям с нарушениями слуха.

К счастью, проблемы тугоухости довольно успешно решаются. В случае с Павлом и Ильей необходимы индивидуальные слуховые аппараты, которые качественно изменят жизнь мальчишек, дадут им возможность развиваться наравне со сверстниками, учиться в обычной школе и в полной мере наслаждаться музыкой.

Мы стараемся не терять связь с детишками, которым сумели оказать помощь. Я с удовольствием слежу за их успехами, с кем-то общаюсь до сих пор, пусть даже это уже почти совсем взрослые люди. Играя музыку, я хочу вовлекать в этот прекрасный мир как можно большую аудиторию. И невозможно пройти мимо проблем тех, кто в силу здоровья не способен воспринимать музыку и звуки вокруг.
Дмитрий Маликов

Количество родителей, которые обращаются за помощью для своих детей, постоянно растет. В настоящее время десятки детей ждут операции по установке слуховых аппаратов, так что без поддержки в этом добром деле не обойтись. Такую поддержку и призваны обеспечить фонд Дмитрия Маликова и онлайн-платформа «Сбербанк Вместе». Новый сервис адресной благотворительности включает в себя только проверенные жизненные истории, которыми занимаются надежные фонды. Всего эксперты отобрали для платформы 110 благотворительных организаций, которые разбиты на четыре направления: помощь детям, помощь взрослым, охрана природы и поддержка культурных проектов. Полный список представлен на сайте «Сбербанк Вместе».

Сделав буквально пару кликов, каждый желающий найдет близкую ему историю и сможет сделать пожертвование. А после этого легко удостовериться, что его деньги попали по назначению: фонды в обязательном порядке направляют благотворителям отчеты о том, как были потрачены собранные суммы.

Сервис «Сбербанк Вместе» позволяет людям ежедневно совершать добрые дела, а благотворительным организациям — получать помощь для своих историй. Присоединяйтесь и вы!

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