Настольную средневековую игру нашли на раскопках Выборгского замка

По словам замруководителя выборгской экспедиции Института материальной культуры РАН Александра Смирнова, которые приводит телеканал «78», речь может идти о старинном развлечении под названием «Мельница».

Новость В Нидерландах нашли взятку римлян германскому вождю

Игра известна с IX—X в еков и была распространена в странах Средней Азии. Оттуда она по торговым путям попала в Балтийский регион и Европу. Обычно в нее играли два человека фишками разного цвета.

Ученые считают, что найденное на раскопках в Выборгском замке игровое поле может оказаться самым поздним образцом такой игры в Европе, поскольку оно сделано не из дерева, а из кирпича. Скорее всего, считают археологи, игра была предметом торга и имела весьма широкое распространение в городах Руси, особенно в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге.