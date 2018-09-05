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14:54 (мск), источник: Известия

Настольную средневековую игру нашли на раскопках Выборгского замка

На раскопках Выборгского замка археологи обнаружили игровое поле для настольной логической игры, которая напоминает нарды, шашки или го.

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По словам замруководителя выборгской экспедиции Института материальной культуры РАН Александра Смирнова, которые приводит телеканал «78», речь может идти о старинном развлечении под названием «Мельница».

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Игра известна с IX—X веков и была распространена в странах Средней Азии. Оттуда она по торговым путям попала в Балтийский регион и Европу. Обычно в нее играли два человека фишками разного цвета.

Ученые считают, что найденное на раскопках в Выборгском замке игровое поле может оказаться самым поздним образцом такой игры в Европе, поскольку оно сделано не из дерева, а из кирпича. Скорее всего, считают археологи, игра была предметом торга и имела весьма широкое распространение в городах Руси, особенно в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге.

2 сентября стало известно, что на раскопках Выборгского замка обнаружили помещение глубиной 4 м, которое может оказаться средневековым «Тайным домом». Считается, что с этой комнаты начинался подземный ход между замком и городом.

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