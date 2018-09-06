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07:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Нидерландах появится первая в мире молочная ферма на воде

Здесь будут производить 200 галлонов молока и йогурта в день.

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Голландская компания разрабатывает первую в мире молочную ферму на воде.

Высокотехнологичный многоуровневый объект откроется этой осенью в Роттердаме. Плавучая ферма будет производить молоко и йогурт практически в центре города, эффективно используя невостребованное пространство. Тем самым в компании рассчитывают снизить расходы и уровень загрязнения окружающей среды, связанные с транспортировкой продуктов питания с отдаленных ферм.

Семьдесят процентов поверхности Земли покрыты водой. В то же время население планеты растет, а сельскохозяйственные земли ограничены. Поэтому мы должны искать другие способы производства свежих продуктов рядом с потребителями, чтобы уменьшить транспортную зависимость.
Минк ван Вингерден
глава проекта
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Вингерден отмечает, что немало крупных городов расположены в дельтах рек, а значит, они тоже могут рационально использовать водное пространство для производства продуктов питания. Она надеется, что концепция плавучей фермы может быть востребована в других портовых городах.

Первые 40 коров голландско-немецкой породы Meuse-Rhine-Issel, которая известна крепким здоровьем и высокой продолжительностью жизни, прибудут на борт уже в ноябре. К декабрю ферма надеется производить более 200 галлонов молока и йогурта в день.

Платформа максимально автоматизирована: доить коров и убирать навоз будут роботы. В теплицах на одном из уровней посеют траву, клевер и другие культуры на корм для животных. Отходы с фермы будут продавать как удобрение.

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