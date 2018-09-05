Толстого пса, которого откормили тайваньские школьники, посадили на диету (видео)

Ученикам и учителям начальной школы Вэньхуа в округе Тамсуи в Нью-Тайбэе приходится сейчас нелегко. Руководство заведения строго-настрого запретило подкармливать и угощать вкусняшками всеобщего любимца, восьмилетнего пса по кличке Little White Socks («Маленькие белые носочки»).

Восемь лет назад ученики школы спасли щенка и уговорили директора оставить его на территории. С тех пор собака стала не только местных охранником, но и талисманом школы. «Маленькие белые носочки» — настоящая звезда учебного заведения. Тут повсюду есть его портреты: на стенах, посуде, сувенирах и даже на учебных принадлежностях.

Пса здесь любят абсолютно все, а потому каждый хочет порадовать его чем-то вкусненьким. И з-за повышенного внимания собака стала стремительно набирать вес и теперь больше похожа на небольшого теленка весом в 50 килограмм.

Дирекция школы, обеспокоенная здоровьем всеобщего любимца, ввела строгие правила для учеников, учителей и работников кафетерия. Теперь пес должен есть здоровую пищу по расписанию и подкармливать его запрещено. А вот активные игры с собакой будут приветствоваться, так как ему крайне нужны физические упражнения.