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14:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Толстого пса, которого откормили тайваньские школьники, посадили на диету (видео)

Теперь вся школа помогает ему худеть.

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Ученикам и учителям начальной школы Вэньхуа в округе Тамсуи в Нью-Тайбэе приходится сейчас нелегко. Руководство заведения строго-настрого запретило подкармливать и угощать вкусняшками всеобщего любимца, восьмилетнего пса по кличке Little White Socks («Маленькие белые носочки»).

Восемь лет назад ученики школы спасли щенка и уговорили директора оставить его на территории. С тех пор собака стала не только местных охранником, но и талисманом школы. «Маленькие белые носочки» — настоящая звезда учебного заведения. Тут повсюду есть его портреты: на стенах, посуде, сувенирах и даже на учебных принадлежностях.

Пса здесь любят абсолютно все, а потому каждый хочет порадовать его чем-то вкусненьким. Из-за повышенного внимания собака стала стремительно набирать вес и теперь больше похожа на небольшого теленка весом в 50 килограмм.

Дирекция школы, обеспокоенная здоровьем всеобщего любимца, ввела строгие правила для учеников, учителей и работников кафетерия. Теперь пес должен есть здоровую пищу по расписанию и подкармливать его запрещено. А вот активные игры с собакой будут приветствоваться, так как ему крайне нужны физические упражнения.

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