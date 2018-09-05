Ровшан Аскеров покинул «Что? Где? Когда?»

Ровшан Аскеров пришел в телеклуб в 1998 году. Некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Касумова, а затем сам стал капитаном.

Аскеров не раз оказывался в центре скандалов. Так, он регулярно уличал в подсказках других знатоков и принципиально отказывался от помощи клуба. Эта тактика привела к разгромному проигрышу его команды в 2017 году со счётом 0:6.