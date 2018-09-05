Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установлены личности совершивших убийство Захарченко
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
87-летний Иван Краско планирует стать отцом в шестой раз
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Штраф до 400 тыс. руб.: из-за чего сосед может подать в суд
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Чем убийство Захарченко может «аукнуться» для России
Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов»
Кристина Асмус напугала поклонников фотографией в «жутком» гриме
50-летний собиратель ягод справился с медведем врукопашную
Платье обнажило грудь певицы - она нашла выход
Жена Федора Бондарчука сказала, почему умывается только «Боржоми»
8 несложных действий помогут победить лишний вес
Стали известны подробности гибели модели на яхте миллиардера
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
15:13 (мск), источник: РИА Новости

Ровшан Аскеров покинул «Что? Где? Когда?»

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Один из самых известных игроков клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров сообщил об уходе из передачи.

Наверх

Ровшан Аскеров пришел в телеклуб в 1998 году. Некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Касумова, а затем сам стал капитаном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аскеров не раз оказывался в центре скандалов. Так, он регулярно уличал в подсказках других знатоков и принципиально отказывался от помощи клуба. Эта тактика привела к разгромному проигрышу его команды в 2017 году со счётом 0:6.

 От Максаковой требуют покинуть Украину
У России и Украины теперь есть по Крыму
Тереза Мэй: подозреваемые в отравлении Скрипалей служат в ГРУ
В России могут удвоить социальный налоговый вычет
В МИД России отреагировали на обвинения по «делу Скрипалей»
Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин
Древнюю настольную игру нашли на раскопках Выборгского замка
Толстого пса, откормленного школьниками, посадили на диету
Российские самолеты нанесли удары по террористам в Идлибе
Спорт
Ненавидела Сотникову, влияла на Медведеву: Ким Ю На — 28 Разбираемся, что связывает великую кореянку с миром российского фигурного катания
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Серийный электрокроссовер — ответ Mercedes-Benz Немцы представили финальный вариант кроссовера Mercedes-Benz EQC
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Названы пять типов опасных сделок с жильем
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Мамы говорят
Дарлинг Знаю, глупо… Но мне надо выговориться 401
Ваше Величество Новая волна - 2018: открытие. 300
Mila Беби фейс 287
Василиска Девочка призналась, что любит девочку 248
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь