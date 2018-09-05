Самая пожилая супружеская пара в мире раскрыла секрет своего 80-летнего брака

Совсем недавно Масао и Мияко Мацумото из Японии были официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса, как самая пожилая супружеская пара в мире.

Масао сейчас 108 лет, его жене — 100, а в браке они уже целых 80 лет. У них есть пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков. Сами супруги живут в доме престарелых, где им и вручили сертификат, подтверждающий их рекорд.

Во время торжественного награждения, пара держалась за руки, а Мияко улыбаясь отметила, что секрет их долгих отношений — в терпении и выносливости.

«Мы так долго прожили вместе, потому что я была терпелива. Это правда», — добавила Мияко.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал супругам из Норвегии Карлу и Гурдрен Долвен, которым на момент смерти Гудрен в 2004 году на двоих было 210 лет, 1 месяц и 34 дня.