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16:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самая пожилая супружеская пара в мире раскрыла секрет своего 80-летнего брака

На двоих мужу с женой уже 208 лет.

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Совсем недавно Масао и Мияко Мацумото из Японии были официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса, как самая пожилая супружеская пара в мире.

Масао сейчас 108 лет, его жене — 100, а в браке они уже целых 80 лет. У них есть пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков. Сами супруги живут в доме престарелых, где им и вручили сертификат, подтверждающий их рекорд.

Во время торжественного награждения, пара держалась за руки, а Мияко улыбаясь отметила, что секрет их долгих отношений — в терпении и выносливости.

«Мы так долго прожили вместе, потому что я была терпелива. Это правда», — добавила Мияко.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал супругам из Норвегии Карлу и Гурдрен Долвен, которым на момент смерти Гудрен в 2004 году на двоих было 210 лет, 1 месяц и 34 дня.

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