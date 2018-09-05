Финальный секрет Doom 2 раскрыт спустя 24 года

Технически, о секрете знали и ранее, однако получить доступ в эту область карты без использования чит-кодов никому не удавалось и это в принципе считалось невозможным (считалось, что максимально возможно открыть лишь 90% секретов на данном уровне). Геймеру и YouTube-блогеру Zero Master это, однако, удалось: игроку пришлось выманить монстра Pain Elemental и использовать его атаку, чтобы открыть доступ в секретный сектор (данный эпизод показан примерно на третьей минуте видео, доступном выше). Как объяснил Ромеро в Twitter, тайный телепорт помечен как «секрет», однако когда игровой персонаж касается телепорта, попасть в сектор невозможно; единственный же способ раскрыть секрет — с помощью врага, который подтолкнет героя прямо в секрет.