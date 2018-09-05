Финальный секрет Doom 2 раскрыт спустя 24 года
Культовую игру впервые — спустя 24 года после релиза — без использования
Культовую игру впервые — спустя 24 года после релиза — без использования
Джон Ромеро, один из создателей Doom 2, поздравил геймера под ником Zero Master, сумевшего раскрыть последний официальный секрет культовой компьютерной игры. Речь идет о недоступном секторе на 15-м уровне (Industrial Zone), разработанном Ромеро.
Технически, о секрете знали и ранее, однако получить доступ в эту область карты без использования