Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство Захарченко: украинские диверсанты не стали молчать
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Иллюзионист Сергей Сафронов стал отцом в третий раз
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА (фото)
Британия пригрозила России
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
СМИ: На прощании с Кобзоном произошло ЧП
Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
«Проклятая девочка» из «Звонка» попала за решетку
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов»
YouTube-звезда, которая вела блог о своей опасной болезни, умерла
Свадьба сына Гузеевой закончилась слезами - СМИ
Россиянка описала жизнь в стране, где средний доход 340 тыс. руб.
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
Яковлев использовал Сорина: раскрыта подноготная "Иванушек"
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
19:16 (мск), источник: Интерфакс

Телеведущий Валерий Фадеев ушел из «Воскресного времени»

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Телеведущий Валерий Фадеев больше не будет вести программу «Воскресное время» на Первом канале, он сосредоточится на работе в Общественной палате РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени. Поэтому мы договорились, что он будет вести “Воскресное время” до конца минувшего сезона, который закончился в июне», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Первого канала.

Новость
Чему научит Шнур

«Мы благодарим Валерия Фадеева за совместную работу и всегда будем рады видеть его в нашем эфире», — сказал собеседник агентства.

О том, кто займет место ведущего, в пресс-службе сообщить отказались.

На данный момент в телепрограмме на сайте телеканала на 9 сентября передача указана в сетке вещания в свое обычное время — 21:00.

Фадеев был ведущим воскресного выпуска программы «Время» с 4 сентября 2016 года. В 2017 году он возглавил Общественную палату РФ.

Читайте также:

Тереза Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ
Как выглядят американские «врата в подземный мир» (фото)
ABC: в Нью-Йорке самолет с сотнями человек поместили в карантин
Япония испытает первый «космический лифт»
Финальный секрет игры Doom 2 раскрыт спустя 24 года (видео)
Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин
Ровшан Аскеров покинул «Что? Где? Когда?»
Спорт
Роман с Россией закончен. Виктор Ан возвращается домой Шестикратный олимпийский чемпион завершил карьеру
Hi-Tech
Названы 10 главных гаджетов и технологий 2018 Топовые смартфоны, телевизоры, звук, процессоры и виртуальная реальность
Авто
Огромный кроссовер Kia попался без камуфляжа фотошпионам Новая модель Telluride должна прийти на смену немолодому рамному внедорожнику Mohave
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Москвичи отказались от больших квартир
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Дети
Елизавета Боярская во второй раз станет мамой По данным журналистов, актриса скоро отправится в декретный отпуск
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь