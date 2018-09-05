Телеведущий Валерий Фадеев ушел из «Воскресного времени»
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Телеведущий Валерий Фадеев больше не будет вести программу «Воскресное время» на Первом канале, он сосредоточится на работе в Общественной палате РФ.
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Телеведущий Валерий Фадеев больше не будет вести программу «Воскресное время» на Первом канале, он сосредоточится на работе в Общественной палате РФ.
«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени. Поэтому мы договорились, что он будет вести “Воскресное время” до конца минувшего сезона, который закончился в июне», — сообщили «Интерфаксу» в
«Мы благодарим Валерия Фадеева за совместную работу и всегда будем рады видеть его в нашем эфире», — сказал собеседник агентства.
О том, кто займет место ведущего, в
На данный момент в телепрограмме на сайте телеканала на 9 сентября передача указана в сетке вещания в свое обычное время — 21:00.
Фадеев был ведущим воскресного выпуска программы «Время» с 4 сентября 2016 года. В 2017 году он возглавил Общественную палату РФ.
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