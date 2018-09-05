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17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Верка Сердючка выступила перед «первыми лицами российской политики»

Программный директор «Муз-ТВ» Андрей Разыграев рассказал о том, как прошло первое за долгое время публичное выступление в России украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Его слова передает «Говорит Москва» в среду, 5 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

«Это смелый поступок Андрея Данилко, об этом сказал даже сам Игорь Крутой, после его выступления или даже во время. Не хочется, чтобы музыка снова становилась частью политики», — отметил Разыграев.

По его словам, Сердючка приезжает в Москву достаточно часто, но ее концерты на корпоративах нигде не афишируются. В Сочи на афтерпати фестиваля «Новая волна» Данилко выступил перед широкой публикой.

«А вот так, чтобы выступить открыто перед первыми лицами российского шоу-бизнеса и, как выяснилось, политики, такого давно не было», — добавил Рызыграев.

По данным радиостанции, на видеозаписи с выступления Верки Сердючки заметили жену премьер-министра России Светлану Медведеву.

В мае 2017-го Верка Сердючка поведала о выступлениях перед российскими политиками. По словам Данилко, он периодически работает на российских корпоративах. Артист отметил, что на таких мероприятиях «гуляют» в основном украинцы, которые живут в России.

«А была история, когда события только начались и на вечеринке гуляли российские политики — напряженка такая была, что воздух раскалился. Мы выходим в украинских национальных костюмах — и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя и в таком духе», — вспомнил Данилко.

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