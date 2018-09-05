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23:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура будет контролировать все дела по экстремизму

Генеральная прокуратура России обязала регионы сообщать о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений экстремистской направленности, говорится в сообщении на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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«Теперь все уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности в стране будут находиться на особом контроле», — заявила координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

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По ее словам, такой порядок контроля правоприменения позволит оперативнее выявлять новые тенденции в действиях судов и правоохранительных органов и вносить необходимые коррективы на системном уровне, а не поднимать каждый раз дела из регионов. «Мы ждем также результатов обобщения судебной практики со стороны Верховного суда России. В свою очередь, эксперты ОНФ прорабатывают законодательные и иные предложения, которые мы рассчитываем отразить в докладе президенту России по исполнению поручения», — заявила госпожа Костенко.

По поручению президента России Владимира Путина ОНФ совместно с Генпрокуратурой занимается анализом использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

В Госдуму ранее был внесен законопроект, подготовленный депутатами Сергеем Шаргуновым (КПРФ) и Алексеем Журавлевым («Родина»). Парламентарии предлагают смягчить наказание по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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