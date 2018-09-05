Генпрокуратура будет контролировать все дела по экстремизму

По ее словам, такой порядок контроля правоприменения позволит оперативнее выявлять новые тенденции в действиях судов и правоохранительных органов и вносить необходимые коррективы на системном уровне, а не поднимать каждый раз дела из регионов. «Мы ждем также результатов обобщения судебной практики со стороны Верховного суда России. В свою очередь, эксперты ОНФ прорабатывают законодательные и иные предложения, которые мы рассчитываем отразить в докладе президенту России по исполнению поручения», — заявила госпожа Костенко.