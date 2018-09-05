Япония испытает первый «космический лифт»

«Это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе», — отметили в пресс-службе университета.

Предполагается, что прототип отправится в безвоздушное пространство уже на следующей неделе. Он будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя H-2B, которую запускает космическое агентство Японии.

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Созданное учеными оборудование, естественно, далеко от идеального воплощения идеи «космического лифта», предложенной в 1895 году Константином Циолковским. Предполагается, что такое сооружение позволит выводить грузы в космос без использования ракет, а лишь при помощи прочного троса, соединяющего поверхность Земли и орбитальную станцию.