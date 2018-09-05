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18:48 (мск), источник: "Российская газета"

Япония испытает первый «космический лифт»

Команда ученых из Японии готова испытать первый «космический лифт». Об этом сообщает портал Phys.org. Созданный специалистами Университета Сидзуока прототип представляет собой ящик размерами 6×3х3 см. Если все рассчитано правильно, то при помощи небольшого мотора он будет способен перемещаться по 10-метровому кабелю, натянутому в космосе между двумя мини-спутниками.

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«Это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе», — отметили в пресс-службе университета.

Предполагается, что прототип отправится в безвоздушное пространство уже на следующей неделе. Он будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя H-2B, которую запускает космическое агентство Японии.

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Созданное учеными оборудование, естественно, далеко от идеального воплощения идеи «космического лифта», предложенной в 1895 году Константином Циолковским. Предполагается, что такое сооружение позволит выводить грузы в космос без использования ракет, а лишь при помощи прочного троса, соединяющего поверхность Земли и орбитальную станцию.

В этом направлении работает японская строительная фирма Obayashi, которая сотрудничает с Университетом Сидзуока. Она планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров, при помощи которого сможет уже через 30−35 лет отправлять людей в космос.

На Земле построят космический лифт
Во время загрузки произошла ошибка.
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