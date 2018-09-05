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20:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые знаменитые стены, сохранившиеся до сих пор (фото)

Масштабные строения влияли на ход истории.

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На протяжении тысячелетий люди возводили стены. Некоторые из них защищали и оберегали, другие — разделяли и изолировали, но все они были частью большой истории человечества. До наших дней сохранились не все постройки: что-то было уничтожено природой, а что-то самими людьми. Тем не менее, даже части этих стен напоминают о том, какое важное значение они имели в свое время.

Великая Китайская стена

Это, пожалуй, самая известная стена в мире. Говорят, что это единственный рукотворный объект, который видно из космоса (но это спорный вопрос). Стену построили в XIV веке для защиты северных границ китайской империи от нападения кочевых племен. Ее длина впечатляет — 8,851 километр, а со всеми ответвлениями она составляет 21,196 километров. Благодаря большому интересу туристов, некоторые участки стены сейчас активно реставрируют, однако другие, находящиеся в глухих местах, продолжают разрушаться.

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Берлинская Стена, Германия

Печально известная стена, от которой сейчас остались лишь небольшие части «для истории», является самой «молодой» постройкой в нашем списке. Ее строительство посреди Берлина началось в 1961 году — на пике холодной войны. Стена, протяженностью 155 километров, являлась государственной границей ГДР и должна была остановить бегство жителей восточного Берлина на запад. В 1989 году стена перестала выполнять свои функции, и ее начали сносить.

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Стена Плача, Израиль

Западная Стена, также известная, как Стена Плача, одна из самых знаменитых достопримечательностей Иерусалима и важное религиозное место. Построили ее более 2 тысяч лет назад с западной стороны Второго храма (она служила опорой для земляной насыпи). После разрушения храма римлянами в 70 году нашей эры стена осталась нетронутой и стала местом паломничества иудеев. Стена Плача сложена из известняковых глыб весом от 2 до 8 тонн без какого-либо скрепляющего раствора. Кстати, сооружение примерно на треть скрыто под землей: над поверхностью поднимаются лишь 28 из 45 рядов кладки.

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Великая Хорватская стена

В Европе есть своя Великая стена, известная также как Стонская стена. Она была построена в XIV веке для защиты города Дубровник и его соляных озер, так как добыча соли была на тот момент одной из главных статей дохода региона. Протяженность стены составляет 5,5 километров, здесь также было построено 40 башен и 5 крепостей.

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Великая стена Кумбалгарх, Индия

Это сооружение неслучайно называют Великой Индийской стеной: оно считается вторым по протяженности после Великой Китайской стены. Стену строили по проекту правителя индийского княжества Мевар Махараны Кумбхы для защиты средневекового форта Кумбалгарх. Гигантскую постройку возводили больше века. Сейчас сюда пускают туристов и проводят фестивали и праздники.

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Вал Адриана, Великобритания

Вал Адриана, названный в честь императора Адриана, был построен римлянами в 122—128 годах, чтобы защитить колонию Британия от набегов непокоренных племен из Шотландии и Северной Англии. Оборонительное укрепление длиной 117 километров, имело ширину 3 метра, а высота на разных участках составляла от 4 до 6 метров. До наших дней сохранился фундамент, отдельные фрагменты стены, а также три крепости. Вал Адриана находится под защитой ЮНЕСКО, а в южной его части работают два музея.

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