Флоренция запретила туристам есть на улице

Источник: Reuters

Власти итальянского города Флоренция решили бороться с фаст-фудом на улицах. Теперь за перекус за пределами кафе и ресторанов туристам придется выложить от 150 до 500 долларов.

Закон местными властями был принят после того, как в августе случилась потасовка с дракой между владельцем магазина кожгалантереи и испанской семьей, присевшей на его крыльцо, чтобы перекусить пиццей.

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Дело в том, что туристы часто рассаживаются на ступеньках, асфальте или у входа к достопримечательностям, чтобы поесть, мешая при этом остальным людям и оставляя после себя мусор.

Запрет, подписанный мэром Флоренции Дарио Нарделлой, действителен до 6 января 2019 года, но может быть продлен. Закон действует с 12.00 до 15.00 и с 18:00 до 20:00.