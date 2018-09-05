Флоренция запретила туристам есть на улице
За перекус в неположенном месте придется заплатить большой штраф.
За перекус в неположенном месте придется заплатить большой штраф.
Власти итальянского города Флоренция решили бороться с
Закон местными властями был принят после того, как в августе случилась потасовка с дракой между владельцем магазина кожгалантереи и испанской семьей, присевшей на его крыльцо, чтобы перекусить пиццей.
Дело в том, что туристы часто рассаживаются на ступеньках, асфальте или у входа к достопримечательностям, чтобы поесть, мешая при этом остальным людям и оставляя после себя мусор.
Запрет, подписанный мэром Флоренции Дарио Нарделлой, действителен до 6 января 2019 года, но может быть продлен. Закон действует с 12.00 до 15.00 и с 18:00 до 20:00.
Отметим, что это уже не первый подобный случай в Италии. В мае 2018 года запрет на поедание