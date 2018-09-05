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22:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса больше 800 млн и пожалели об этом

В Сети люди обсуждают, какие еще простые истины мог бы озвучить бизнес-тренер № 1 в мире.

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Источник: AP 2018

Школа бизнеса «Синергия» организовала в Москве тренниг американского коуча Тони Роббинса. В «Олимпийском» собралось 26 тысяч человек. И это при том, что билеты стоили от двадцати семи тысяч до полумиллиона рублей. Роббинс консультирует богатых и известных людей: к нему обращались Билл Клинтон, Опра Уинфри, Хью Джекман и даже Михаил Горбачев.

На лекции гости ожидали услышать секрет быстрого достижения успеха. Но после мероприятия многие оказались недовольны тезисами, которые озвучил коуч. Его советы называли банальными.

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Теперь пользователи интернета додумывают афоризмы за Тони Роббинса. Кто знает, может, он воспользуется их креативом на следующем мастер-классе.

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