Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса больше 800 млн и пожалели об этом
В Сети люди обсуждают, какие еще простые истины мог бы озвучить
В Сети люди обсуждают, какие еще простые истины мог бы озвучить
Школа бизнеса «Синергия» организовала в Москве тренниг американского коуча Тони Роббинса. В «Олимпийском» собралось 26 тысяч человек. И это при том, что билеты стоили от двадцати семи тысяч до полумиллиона рублей. Роббинс консультирует богатых и известных людей: к нему обращались Билл Клинтон, Опра Уинфри, Хью Джекман и даже Михаил Горбачев.
На лекции гости ожидали услышать секрет быстрого достижения успеха. Но после мероприятия многие оказались недовольны тезисами, которые озвучил коуч. Его советы называли банальными.
Теперь пользователи интернета додумывают афоризмы за Тони Роббинса. Кто знает, может, он воспользуется их креативом на следующем