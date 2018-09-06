Это странно: в Сети обсуждают видео из японского отеля с портье-динозаврами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Во время регистрации гости выбирают один из четырех языков, на котором им удобнее общаться с необычным персоналом: английском, японском, корейском и китайском.

Роботы помогают заселиться в номер, могут застилать постели, включать телевизор и убирать в комнате.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IL-OdBJYmUI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.