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07:59 (мск), источник: Известия

В России сократилось количество браков

Показатель снова снизился после небольшого повышения в прошлом году.

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Россияне стали реже заключать браки. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее. Эксперты ожидают, что статистика по итогам августа, которая пока не готова, будет несколько оптимистичнее за счет красивой даты 18.08.18. Тем не менее значительного роста количества браков ожидать в ближайшее время не стоит: россияне идут в загс всё реже с 2014 года, лишь в прошлом году ситуация незначительно улучшалась.

Как объясняют эксперты, низкие показатели связаны с демографическим кризисом 1990-х.

В январе-июле 2018 года россияне заключили 495,5 тыс. браков. Это на 12% меньше, чем в те же месяцы 2017-го, когда было заключено 561,2 тыс. союзов. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Разводов при этом стало больше, но незначительно — на 0,4%, до 349,4 тыс. случаев в январе-июле этого года.

Количество браков в России снижается не первый год. Например, в 2014 году поженились 1,22 млн пар, в 2015-м — 1,16 млн, в 2016-м — 986 тыс. По итогам 2017-го наметилось улучшение ситуации: было заключено 1,05 млн браков — на 6% больше, чем годом ранее.

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С 2014 года также снижается число родившихся детей, свидетельствуют данные Росстата. В 2014-м на свет появилось 1,95 млн россиян, а в прошлом году — уже только 1,69 млн.

Ситуация связана с демографическим провалом 1990-х годов, объяснила член экспертного совета при правительстве Любовь Храпылина. Сейчас выросло малочисленное поколение, которому настала пора заключать союзы и рожать детей.

С этим согласен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Однако, по его словам, существует и другая проблема.

Молодые люди не хотят заключать браки, потому что не чувствуют экономической стабильности в своей жизни. Они предпочитают сначала построить карьеру, твердо встать на ноги и только после этого вступать в брак.
Александр Щербаков
профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

По итогам года, вероятно, можно ожидать выравнивания ситуации и выхода количества браков на прошлогодний показатель. Статистика за август, которая пока не готова, должна показать прирост благодаря красивой дате 18.08.18, считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик.

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Ранее «Известия» сообщали, что россияне откладывали свадьбы на время чемпионата мира по футболу. По данным загсов в регионах, принимающих матчи мундиаля, количество регистраций с 14 июня по 15 июля отставало от прошлогоднего примерно на 30%. Эксперты объясняли это тем, что во время ЧМ сложно было подобрать подходящую площадку для праздника.

Провал 2016 года эксперты связывали также с тем, что некоторые пары откладывали свадьбу, опасаясь, что заключенный в високосный год брак будет несчастливым.

За всю историю наблюдений Росстата наибольшее количество семейных союзов было зарегистрировано в 1960 году. Тогда поженились почти 1,5 млн пар (12,5 брака на 1 тыс. человек). Тогда отношение к браку в обществе было более традиционным, невесты и женихи были моложе, а жить вместе без штампа в паспорте считалось неприличным.

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