В России сократилось количество браков

Россияне стали реже заключать браки. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее. Эксперты ожидают, что статистика по итогам августа, которая пока не готова, будет несколько оптимистичнее за счет красивой даты 18.08.18 . Тем не менее значительного роста количества браков ожидать в ближайшее время не стоит: россияне идут в загс всё реже с 2014 года, лишь в прошлом году ситуация незначительно улучшалась.

Как объясняют эксперты, низкие показатели связаны с демографическим кризисом 1990-х.

В январе-июле 2018 года россияне заключили 495,5 тыс. браков. Это на 12% меньше, чем в те же месяцы 2017-го, когда было заключено 561,2 тыс. союзов. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Разводов при этом стало больше, но незначительно — на 0,4%, до 349,4 тыс. случаев в январе-июле этого года.

Количество браков в России снижается не первый год. Например, в 2014 году поженились 1,22 млн пар, в 2015-м — 1,16 млн, в 2016-м — 986 тыс. По итогам 2017-го наметилось улучшение ситуации: было заключено 1,05 млн браков — на 6% больше, чем годом ранее.

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С 2014 года также снижается число родившихся детей, свидетельствуют данные Росстата. В 2014-м на свет появилось 1,95 млн россиян, а в прошлом году — уже только 1,69 млн.

Ситуация связана с демографическим провалом 1990-х годов, объяснила член экспертного совета при правительстве Любовь Храпылина. Сейчас выросло малочисленное поколение, которому настала пора заключать союзы и рожать детей.

С этим согласен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Однако, по его словам, существует и другая проблема.

Молодые люди не хотят заключать браки, потому что не чувствуют экономической стабильности в своей жизни. Они предпочитают сначала построить карьеру, твердо встать на ноги и только после этого вступать в брак. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

По итогам года, вероятно, можно ожидать выравнивания ситуации и выхода количества браков на прошлогодний показатель. Статистика за август, которая пока не готова, должна показать прирост благодаря красивой дате 18.08.18, считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик.

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Ранее «Известия» сообщали, что россияне откладывали свадьбы на время чемпионата мира по футболу. По данным загсов в регионах, принимающих матчи мундиаля, количество регистраций с 14 июня по 15 июля отставало от прошлогоднего примерно на 30%. Эксперты объясняли это тем, что во время ЧМ сложно было подобрать подходящую площадку для праздника.

Провал 2016 года эксперты связывали также с тем, что некоторые пары откладывали свадьбу, опасаясь, что заключенный в високосный год брак будет несчастливым.