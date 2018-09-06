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04:51 (мск), источник: РИА Новости

Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России

Певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России. Об этом артистка заявила в своем видеообращении.

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Помимо этого, она выложила фото в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.

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Как сообщает телеканал «360», агенту Самойловой не известно, почему исполнительница сделала такое заявление. Он добавил, что артистка уже находится на борту самолета.

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Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.

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