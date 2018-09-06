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05:51 (мск), источник: Известия

Ученые «разгадали» секрет таинственной улыбки Моны Лизы

Американское ученые утверждают, что разгадали секрет таинственной улыбки Моны Лизы, поставив изображенной Леонардо да Винчи женщине диагноз.

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Источник: AP 2018

По словам специалистов из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), женщина была больна гипотериозом — недостатком гормонов щитовидной железы.

На знаменитом полотне да Винчи изображена Лиза Герардини (1479—1542 или ок. 1551), которая, по словам ученых, не отличалась от женщин эпохи Возрождения, страдающих гипотериозом.

«Эта болезнь характеризуется наличием легкой полуулыбки, вызванной мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определёнными моторными нарушениями», — пишет 5 сентября RT.
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Кроме этого, американские ученые указывают на припухшие кисти Моны Лизы, желтоватый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц и не очень густые волосы. Все это также является признаками недуга.

В качестве дополнительных аргументов своей теории ученые отметили, что гипотиреоз проявляется у женщин после беременности. А портрет муж Моны Лизы купец Франческо дель Джокондо заказал как раз в честь рождения сына.

При этом эксперты не исключили, что своеобразная улыбка может быть просто художественным приемом да Винчи.

Кроме того, поставить точный диагноз по портрету довольно затруднительно.

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