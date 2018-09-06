Голод, мор, смерть и деформация железнодорожных путей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минприроды подготовило подробный прогноз того, как глобальное изменение климата отразится на жизни россиян. Картина складывается пугающая: кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей. Опасность грозит и объектам инфраструктуры — ведомство предупреждает о возможном разрушении железных дорог и остановке электростанций. Впрочем, опрошенные «Ъ» эксперты не во всем согласны с министерством. А источник «Ъ» в правительстве считает доклад свидетельством намерений Минприроды стать главным разработчиком и координатором климатической политики РФ.

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Список климатических угроз «Ъ» обнаружил в проекте ежегодного доклада Минприроды «Об охране окружающей среды». В документе сообщается, что на территории России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете: среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли на 0,45°C за десять лет. В среднем в мире этот показатель намного ниже — 0,18°C. 2017 год стал четвертым среди самых теплых на территории страны с 1936 года. В прошлом году в России произошло 907 опасных природных явлений, из них 378 явлений нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения.

МЧС в 2017 году зафиксировало 42 ЧС природного характера (на 22,2% меньше, чем в 2016-м), в которых погибли 33 человека, а пострадали почти 34 тыс. По сравнению с 2016 годом количество погибших увеличилось в 11 раз.



Минприроды отмечает значительное количество выбросов парниковых газов, вызванных в основном «экономическим ростом и увеличением населения». «Это привело к беспрецедентным, по крайней мере за последние 800 тыс. лет, уровням атмосферных концентраций диоксида углерода (CO2), метана и закиси азота», — говорится в документе.

В госдокладе отмечается, что с вероятностью более 95% антропогенные воздействия являются главной причиной потепления.

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После подведения итогов ведомство представило прогноз «возможного наблюдаемого или ожидаемого ущерба» от изменения климата на территории России. Список Минприроды состоит из десяти подразделов: «Здоровье населения», «Водные ресурсы», «Растениеводство» и т. д. (копия списка на сайте «Ъ»). В каждом из них перечислены конкретные климатические угрозы и указаны «особо уязвимые» регионы РФ. Так, на юге России и в южной Сибири ведомство прогнозирует снижение объема воды в равнинных реках, что «приведет к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики». Пострадает и сельское хозяйство — во многих регионах ожидается «увеличение повторяемости и масштабов засух», а также «частичное (иногда практически полное) уничтожение урожая». Возможный подъем уровня Каспия приведет к подтоплению прибрежных территорий и населенных пунктов, а таяние вечной мерзлоты обернется «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».

В разделе «Технические системы» ведомство предупреждает об «ускоренном старении зданий, автодорог» из-за «усиления разрушающего воздействия температурно-влажностных деформаций».

Это особенно актуально для европейской части России, южных районов Сибири и Приморья. «На несущую способность дороги влияет количество зимних циклов замерзания и оттаивания дорожного полотна, — рассказал “Ъ” директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.— Они действуют на дорогу как сгибание-разгибание проволоки, разрушая ее». Эксперт считает, что потепление вряд ли увеличит воздействие климата на российские дороги. Впрочем, гендиректор Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами РАДОР Игорь Старыгин считает, что над прогнозом все же стоит задуматься: «Иногда после относительно теплых зим мы получали по весне значительные разрушения дорожного полотна».



В том же разделе ведомство прогнозирует в южных регионах России «увеличение числа аварий, связанных с деформацией железнодорожных путей при экстремально высоких температурах воздуха». Такая ситуация действительно возможна, согласился заведующий научно-исследовательской лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» НИТУ МИСиС Александр Комиссаров. Он напомнил, что при повышении температуры металла на 7 °C каждый километр рельсового полотна удлиняется на 80 мм. «Если стык железнодорожного полотна из-за этого сомкнется, то сжимающее усилие может достигнуть значений более 60 тонн, что при внешнем воздействии и знакопеременных нагрузках может привести к существенной деформации», — рассказал эксперт МИСиС. Возможные колебания температуры учитываются при строительстве железных дорог, сказал он, но стоит уточнить, какие максимальные значения закладывали инженеры прошлого. «Если сейчас начинать строить новые железнодорожные пути, то необходимо учитывать климатические изменения и закладывать увеличение амплитуды температурных колебаний», — предупредил господин Комиссаров.

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В подразделе «Здоровье населения» Минприроды прогнозирует для центральных и южных регионов России повышение смертности горожан при волнах тепла, «особенно выраженное в группе старше 65 лет, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также возможен рост заболеваемости населения, вызванный острыми кишечными и паразитарными инфекциями. «В теплую погоду в продуктах быстрее размножаются микроорганизмы, поэтому увеличение числа кишечных заболеваний закономерно, — отмечает д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.— Но если в регионе не распространен конкретный возбудитель болезни, то одна лишь высокая температура не приведет к его появлению. Например, у нас сейчас практически нет дизентерии — мы ее фактически искоренили противоэпидемическими мероприятиями и применением адекватной антибактериальной терапии. В тех регионах, где ее нет, она не появится, как бы ни повысилась температура. Если все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдаться, то ничего не случится», — уверен эксперт.

Прогноз ведомства о повышении риска заболеваемости сибирской язвой, лептоспирозом и геморрагическими лихорадками Владимир Никифоров назвал «фантазией».

Потепление приведет к расширению ареалов обитания насекомых-вредителей, которые начнут уничтожать леса севера Европейской части России, юга Восточной Сибири и центра Якутии, прогнозирует Минприроды. Площадь очагов вредителей и болезней леса на территории Сибирского федерального округа составляет 1492,3 тыс. га — 42,1% от общей площади очагов по России, сообщили «Ъ» в Рослесхозе. В Южном федеральном округе очаги составляют 858,4 тыс. га (24,2% от общей площади), в Уральском — 457,8 тыс. га (13%). «Однократное объедание пихты и ели на 30−50% приводит к гибели насаждений, кедровые насаждения при объедании хвои на 50−75% в течение двух последующих лет также погибают, — добавили в ведомстве.— Массовая гибель деревьев приводит к увеличению пожарной опасности, подрыву лесосырьевой и орехопромысловой базы, развитию очагов стволовых вредителей, изменению условий обитания животных и растений».



«В докладе говорится о государственных мерах по сокращению выбросов парниковых газов, которые сегодня в основном и меняют климат, — отмечает руководитель энергетической программы отделения “Гринпис России” Владимир Чупров.— Мы видим в докладе большой перечень принятых нормативно-правовых актов, однако это не дает нам ответа на вопрос, какие конкретно результаты этими актами достигнуты». По его мнению, проблему изменения климата не решить без перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ): «По данным Росстата, доля электричества на основе ВИЭ в совокупном объеме произведенного электричества в 2017 году в нашей стране составила 0,23% — вот вам и результат».

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