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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Концепция российских банкнот, разработанная в середине 1990-х годов, устарела, настало время для внесения существенных изменений в их дизайн — одной из первых поменяться могла бы 5-тысячная купюра, считает глава Гознака Аркадий Трачук.

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Источник: РИА Новости

«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал он в интервью РИА Новости.

«Банкнота номиналом 5000 рублей — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», — добавил глава Гознака.

При этом Трачук не стал комментировать, существуют ли такие планы, переадресовав вопрос Банку России. «Планируется или не планируется — это вопрос все-таки к Банку России. Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии… Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — отметил глава Гознака.

В то же время он указал, что восприятие банкнот в российском обществе достаточно консервативно. По его словам, требуется время для адаптации россиян к новому дизайну банкнот.
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«Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2000 рублей, которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии. Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы. Их может быть небольшое количество, но это все говорит о сложном восприятии новых банкнот на первых порах», — напомнил Трачук.

По его оценке, россияне уже адаптировались к новым банкнотам, никаких проблем в обращении в Гознака не наблюдают.

«Первый этап — знакомство, мы уже прошли. Теперь нам важно получить уже обратную реакцию людей на сами банкноты, на какие-то их защитные признаки. Важно понять реальный срок обращения банкнот. Думаю, что к концу года такого рода информация у нас уже начнет появляться», — заключил Трачук.

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