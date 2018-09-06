На МКС произошла утечка: где «Роскосмос» ищет виноватых
На МКС 30 августа произошла утечка воздуха. Метеоритная атака? Увы, причиной скорее всего стал человеческий фактор.
На МКС 30 августа произошла утечка воздуха. Метеоритная атака? Увы, причиной скорее всего стал человеческий фактор.
Датчик, сообщающий о снижении давления на Международной космической станции сработал, когда все спали. Так 30 августа 2018 года космонавты узнали о разгерметизации станции. Судя по скорости падения давления, у них оставалось всего четверо суток до момента эвакуации. В максимально быстром темпе приступили к поиску утечки воздуха. А «Роскосмосе» на Земле — к поиску причин случившегося и виновных.
Для поиска места утечки воздуха использовался метод исключения: поочередно герметизировали отсеки и проверяли, прекратилось ли падение давления. После того как был найден травящий отсек — им оказался пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» — начался внимательный осмотр. Для уточнения места используется специальный ультразвуковой датчик: воздух выходит из трещины высокочастотным свистом, который не слышен человеческому уху. А вот при помощи датчика можно быстро и точно локализовать место повреждения.
Наткнулся на отверстие немецкий космонавт Александр Герст. Еще во время осмотра космонавтам стала понятна и причина поломки: «13:00 Олег Артемьев: Такое впечатление, что
Но в данном случае всем членам экипажа была понятна рукотворная природа отверстия. И спасла экипаж лишь тонкая, около 0,5 миллиметра, противометеоритная защита. Сама же обшивка космического корабля «Союз» имеет толщину около 1,5 — 2,0 миллиметров.
Однако на Земле решили найденное отверстие называть трещиной от микрометеорита. Лишь после того, как «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник написало о том, что отверстие было сделано сверлом, и скорее всего при сборке космического корабля на Земле, в РКК «Энергия» начали обсуждать эту версию.
Вечером свои комментарии дал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он согласился с тем, что это не метеорит, так как отверстие проделано изнутри. Рогозин частично подтвердил версию о
Казалось бы, зачем космонавтам пилить сук, на котором они сидят, а вернее, сверлить свою же станцию? Масла в огонь подлил бывший космонавт, а ныне депутат Госдумы Максим Сураев, предположив наличие на МКС психически неустойчивого космонавта:
Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых очень весомы. Сейчас уровень этой службы несколько снизился.
Какая версия
Начнем с Международной космической станции. Туда отправляют прошедших многоступенчатый отбор, наиболее адекватных и психологически устойчивых людей. Да, всегда остается шанс на психологический срыв. Более того в истории однажды подобное уже происходило. Летом 1973 года трое американских астронавтов орбитальной станции «Скайлэб», устав от слишком напряженного полетного задания, устроили мятеж на орбите, целый день ничего не делая и наслаждаясь отдыхом.
Кроме того, на МКС достаточно тихо, слышно лишь гудение вентиляторов. Поэтому такие работы, как сверление дыры, невозможно произвести без того, чтобы об этом знали остальные члены экипажа. Хотя дрель на станции есть — этого отрицать нельзя.
А как насчет проблем при сборке? Может быть, такого никогда не случалось? Увы, это не так. В январе 2017 года Россия временно вообще осталась без основных
1 декабря 2016 года
В ноябре 2017 года
Нельзя не упомянуть, как в 2013 году в прямом эфире, едва оторвавшись от Земли, рухнула
Для того чтобы ошибиться при подключении проводов, нужно быть дальтоником, так как они помечены одинаковым цветом.
Во-вторых,один из проводов короткий, для того, чтобы иметь доступ к определенных клемме, а другой — длинный, чтобы иметь доступ к другому узлу.
Больше всего пугает то, что раньше почти все нештатные ситуации случались с
Сейчас же стало понятно, что ситуация изменилась. Если культуру качества на предприятиях «Роскосмоса» и раньше можно было назвать пугающей, сейчас она просто устрашает. Главный вопрос: что с этим сделать? Как еще объяснить монтажникам и другим работникам, что от качества их работы зависит несколько жизней на орбите, не говоря уже об очень больших деньга? Неужели они этого не понимают?
Сергей Федоров, директор «Открытой школы бизнеса», занимающейся в том числе повышением вовлеченности сотрудников, считает, что еще не поздно заняться работой с сотрудниками, начиная с самого низа: «Требуется внедрение в компанию культуры постоянного совершенствования. Надо, чтобы даже рядовые сотрудники начали обсуждать варианты улучшений в своей зоне ответственности и беспокоиться за общий результат. Данная культура в том числе предполагает отсутствие наказания за ошибки, если эта ошибка максимально быстро выявлена и информация о ней передана на самую верхнюю систему контроля качества».
В случае с «Роскосмосом» ситуация обратная. И об ошибке умолчали, и не сделали ничего, чтобы исправить ее надлежащим образом. По словам профессора МГТУ имени Баумана Виктора Миненко, работавшего в российской космической корпорации «Энергия», подобные ситуации уже происходили:
Я проводил исследования всех спускаемых аппаратов, и после посадки одного из кораблей мы обнаружили насквозь просверленное отверстие в спускаемом аппарате. Но монтажник никому не сказал, а замазал дыру эпоксидкой. Человека нашли — шум, гам, его мгновенно уволили. А этот товарищ замазал клеем, который подсох, и «привет родителям». Надо было клеить эпоксидкой!
Что конкретно произошло, мы узнаем совсем скоро. «Роскосмос» обещает завершить расследование к середине сентября, а пока просит воздержаться от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников. Эту просьбу мы учли — все источники имеют имена, названы ссылки на СМИ, а также указано, какое отношение они имеют к космической индустрии.
Михаил Котов