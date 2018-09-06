«Дошли прямо до бесов»: что остановило работы на Кольской скважине

Источник: РИА "Новости"

Почему в руинах варварски разрушенной буровой до сих пор не по себе, кто увидел во сне дьяволят, исполняющих «Гимн рабочих», и где находится вход в Шамбалу — в материале РИА Новости.

Кто живет на сверхглубокой

«Ничего не слышите?» — проводник на несколько секунд замирает, к чему-то прислушиваясь.

«А должны?» — с наигранным равнодушием бросаем мы. Но холодок по коже все же пробежал. Забраться в полночь в давно заброшенное людьми жутковатое место — идея не из лучших. На много километров вокруг — каменная тундра Кольского полуострова, белая ночь и абсолютный штиль.

Идем в темноте безжизненных коридоров, попадаем в просторный ангар. Луч фонарика ползет вверх по бетонной стене, останавливается на уровне второго этажа, выхватывает из темноты крохотное окошко вроде тех, что в кинобудках.

«Вот в том помещении у нас и находилась вся записывающая аппаратура — через это окошко тянулись провода прямиком на буровую. Так что, если и были какие-то “голоса ада”, записи велись здесь», — наш проводник Сергей Нестеренко, один из последних сотрудников Кольской сверхглубокой скважины, снова вслушивается в ночную музыку заброшенного объекта: где-то гулко бьют в бетонный пол капли.

Вокруг деревянные шкафы, осколки стекла, фрагменты металлоконструкций. Сквозь пустые глазницы разбитых окон видно оранжевое зарево белой ночи над сопками. За покореженным листом металла чудится какое-то движение. Лисица! Мелькнула и скрылась в тундре.

Путешествие к центру Земли

«Знаешь, это как покорение космоса», — Сергей, обойдя лужу, в которой валяется старый вантуз, выхватывает фонариком торчащий из воды люк, намертво закрученный огромными болтами. Только в космос человечество продвинулось гораздо дальше, чем в глубь Земли… 12 262 метра — это предел. Глубже Земля людей не пустила.

Измерительные приборы, помогающие бурильщику контролировать нагрузки, которые испытывают трубы в недрах Земли при спуске и подъеме. | Источник: РИА "Новости"

Кольская сверхглубокая скважина (или СГ-3) находится в Мурманской области, недалеко от границы с Норвегией, между городом Заполярным и поселком Никель. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В отличие от остальных сверхглубоких скважин мира, преследующих практические задачи — добычу нефти и газа, Кольская бурилась исключительно в научных целях: для исследования нижних слоев земной коры и мантии. Проект реализовывала специально созданная экспедиция глубокого бурения. Кстати, некоторые общепринятые представления о строении Земли эта скважина неожиданно опровергла.

Колодец в ад

О Кольской сверхглубокой я впервые услышал лет 10−15 назад от священника, в прошлом — сотрудника ленинградского КБ. Он был знаком с одним из ученых, работавших на СГ-3. Как-то тот признался, что у него сохранились кое-какие записи приборов со скважины. Есть там и звуки «дна» — очень странные, мягко говоря, неприятные… Его версия отличалась от растиражированной в прессе и интернете легенды о «стонах грешников в аду», но была не менее мрачной:

Слухи о том, что советские ученые на Кольском полуострове «добурились до ада», ходят с конца 1980-х. Мол, опустили на дно скважины некие приборы, которые зафиксировали очень высокую температуру, настоящее адское пекло, а потом в микрофонах раздались страшные звуки, похожие на «стоны грешников из преисподней». Рассказывали даже, что как-то из скважины выпрыгнуло некое существо, похожее на черта.

Иностранные журналисты прозвали советскую буровую на Кольском полуострове «колодцем в ад» (Well to Hell hoax). Говорили, что именно из-за бурения распался Советский Союз — мол, каждый новый километр в глубь планеты приносил стране несчастья, а когда началась проходка тринадцатой тысячи метров, страна и вовсе развалилась.

Позже последовали разоблачения. Оказалось, страшилку об «адской» буровой запустила одна из финских газет, приурочив публикацию ко Дню дурака — 1 апреля. В интернете можно найти воспоминания о том, как сами советские ученые, атеисты и юмористы, придумали шутку о «звуках из преисподней». Но как бы то ни было, неоспоримо, что на глубине свыше десяти тысяч метров бурение регулярно сталкивалось с трудностями, препятствиями и неудачами.

Двести двадцать по Цельсию

Одна из крупнейших аварий случилась на Кольской СГ в сентябре 1984 года. На глубине 12,066 километра буровая колонна внезапно застряла. Попытались поднять на поверхность — не получилось. Прибавили усилие, но колонна с места не сдвинулась, а стрелки приборов вдруг показали падение веса. Отвинчивая поочередно каждую секцию, начали подъем. Однако сам бур и несколько километров труб остались в чреве Земли.

Сортировка и хранение керна - горной породы, добываемой с разных глубин методом колонкового бурения для дальнейшего геологического изучения и опробования. | Источник: РИА "Новости"

На максимальной глубине температура достигла 220 градусов. Дальше, после ряда аварий, пробиться так и не смогли. Бурение окончательно прекратили в 1992 году, скважину законсервировали. Возможно, навсегда.

Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что говорить. С одной стороны, рассказы про «демона» — чушь собачья. С другой стороны, как честный ученый, я не могу утверждать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно, был зафиксирован очень странный шум, потом — взрыв. Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось. Академик Давид Губерман руководитель проекта

Бесов нет, но страшно

А как же «звуки ада» и некие аудиофайлы с Кольской сверхглубокой, которые есть в интернете? Эксперты, исследовав интернет-версию «стонов из преисподней», признали в ней подделку, похоже, смонтированную в студии с использованием технологии озвучания фильмов о вампирах и зомби.

Новость Ученые измерили самое глубокое карстовое озеро России

«Были ли здесь “звуки ада”?— переспрашивает Сергей Нестеренко. — Меня оставляли дежурить и ночью, и днем, одного, когда на буровой уже не было персонала. А до этого тут работал мой отец — обслуживал оборудование. Так вот, не было этих звуков. Если бы что-то было, мы бы наверняка узнали…».

Но в одном из корпусов у лестницы, ведущей на второй этаж, он останавливается, замирает, несколько секунд к чему-то прислушивается и тихо говорит: «А вот туда мы не пойдем». — «Почему?» — «Там как-то нехорошо. Не скажу точно, что именно, но мне там однажды стало страшно. Больше стараюсь туда не заходить», — туманно ответил наш проводник.

Любить, как женщину

Это был проект «планетарного масштаба», вспоминают местные. А сейчас все разрушено. Причем словно в каком-то безумии. «Поражает энергия разрушения. Не просто разворовали, а именно остервенело разгромили. Жалко труд поколений ученых, в том числе и моего отца, жалко нашу сверхглубокую! Вот как это все взять и убить, уничтожить?» — сокрушается Сергей.

Посмотреть на развалины, на замурованный выход скважины с плавающим по соседству вантузом приезжают со всего мира. В корпусах отлично сохранились жилые помещения: только стекла заново вставить и коммуникации восстановить — и будет гостиница для туристов. А если смущают инфернальные легенды и слухи о всякой нечисти, в конце концов, можно пригласить местных священников, освятить скважину и поставить рядом памятный крест.

Понимаешь, сверхглубокая скважина — она как женщина. Ее нельзя надолго оставлять одну, она этого не прощает. Сергей Нестеренко

Монах о Шамбале

«Вообще, бесов обычно представляют витающими в воздухе. Сама идея, что бесы живут где-то глубоко под землей, скорее языческая — это как раз язычники размещали ад в чреве земли. Мы не можем знать, где находится ад. И вообще, наша задача не думать о том, где он находится, а стремиться к тому, чтобы туда не попасть», — рассуждает иеромонах Феодорит (Сеньчуков), врач-реаниматолог Первой московской станции скорой и неотложной помощи.

Место заложения Кольской сверхглубокой скважины. | Источник: РИА "Новости"

«Про достоверность случайных контактов с инфернальным миром можно долго рассуждать. Говорят, что и вход в Шамбалу (мистическое понятие для ряда неоиндуистских течений, страна в Тибете, где живут “лемурийцы”. — Прим. ред.) находится в пещере. Теоретически, наверное, это может быть. Но то, что бесы появляются из пещер, пока никто утверждать не рискнул», — говорит он.

Гребенщиков и ад

В православной традиции бесам самое место «под небом», не зря же их называют «духами злобы поднебесной». В связи с этим отец Феодорит вспоминает одну из самых популярных песен из репертуара Бориса Гребенщикова — «Город золотой»: «под небом голубым» звучит страшненько — не зря в оригинальном тексте Анри Волохонского было «над небом голубым».