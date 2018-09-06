Бить акулу в нос? Как спастись при встрече с хищником

Источник: skeeze/CC0

И в открытом море, и на шельфе

«Опасна практически любая точка Мирового океана в тропической зоне, в том числе и популярные у туристов курорты, — говорит профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. — Атоллы в Тихом океане, Карибское море — это типичный ареал обитания крупных акул. В субтропиках также есть шанс встретить морских хищников, а формально сюда и Черное море относится».

Но в некоторых местах люди сталкиваются с акулами особенно часто.

Австралия (Большой Барьерный риф, пляжи Золотого Берега)

«В районе Большого Барьерного рифа большое видовое разнообразие морских обитателей, много рыбы и, соответственно, акул, — продолжает Кирилл Кузищин. — Их плотность там очень высока и велика вероятность нападения».

Летом этого года в Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста. Он не пострадал, морская хищница пыталась прокусить кайтсерфинг. На память оставила «визитную карточку» — зуб.

Побережье Южной Африки (от Намибии до Мозамбика, включая ЮАР)

По словам эксперта, здесь обитают песчаные акулы и другие опасные для человека морские хищники.

Один из популярных туристических аттракционов у берегов ЮАР — погружение в клетках к большим белым акулам. В качестве приманки разливают кровь, она вызывает у хищниц аппетит и агрессию.

В 2015 году большая белая акула напала на профессионального серфингиста Мика Фэннинга.

США (пляжи Флориды, Калифорнии и Гавайи)

Богатые морскими обитателями воды, а также огромное число туристов, серфингистов, дайверов — вот почему люди постоянно встречаются с акулами в этом регионе.

Частые встречи

По данным Shark Attack Data, у берегов Австралии с 1900 по 2015 год зафиксировано более 900 неспровоцированных нападений акул на людей. Это меньше, чем в США (1657), но зато в Австралии более 250 инцидентов закончились гибелью человека. В США летальных исходов всего 144. У побережья Южной Африки из 400 инцидентов летальных 100.

Нападение признают спровоцированным, если человек первым вступает в контакт с хищником — пытается сфотографировать, поймать его.

Но чаще случаются спонтанные атаки. «Акулы питаются тунцами, морскими котиками и могут спутать с ними человека, — говорит дайвер Катерина Рышкова. — Пробуют его на вкус, уплывают, а раненый умирает от потери крови».

«Все зависит от вида акулы, ее настроения, состояния. Белая акула питается ластоногими и способна напасть на человека, спутав его с тюленем», — подтверждает главный специалист лаборатории сенсорных систем позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Олег Савинкин.

Опасность везде

В этом году в Египте неподалеку от Марса-эль-Алама нашли останки 41-летнего туриста из Чехии, растерзанного акулой. В этой стране зафиксированы случаи нападения морских хищников на людей также в 2010 и 2015 году.

В Таиланде этой весной, в апреле, из-за нападения акулы на туриста из Норвегии закрыли на 20 дней пляж Сай Ной. А молодые бычьи акулы атаковали людей в районе островов Пхукет и Самуи.

В Китае на курорте Дадунхай огромная акула заплыла на мелководье и пыталась напасть на отдыхающих.

«При погружениях на Мальдивах мы наблюдали около двадцати акул за раз, много хищников видели и в районе Галапагосских островов», — добавляет Катерина Рышкова.

Уникальный случай произошел на соревнованиях по подводной охоте в Приморье. Участник чемпионата вырвал подстреленную рыбу из пасти сельдевой акулы. Ни человек, ни хищная рыба не пострадали. Акулу испугал катер, она ушла, покусав ласты охотнику.

Шанс на спасение есть

Главное правило при встрече с акулой: быстро выходить из воды. Человек в чужеродной стихии, акула — в своей. Классическая атака — плавник над водой — клише из фильмов и романов, говорят эксперты.

Новость Древнейшая в мире акула впервые отложила яйца в неволе

«Если вы находитесь на мелководье, нужно как можно быстрее выбежать на берег. На глубокой воде — подняться на палубу, — поясняет Кирилл Кузищин. — Относительно безопасная глубина — метр».

Олег Савинкин отмечает, что главное не паниковать, не делать резких движений. «Если акула нарезает круги вокруг человека, она им интересуется, а если опускает нижнюю челюсть — готовится к атаке», — уточняет он. Болевые точки акулы: глаза и нос. Туда и нужно бить, если нападение все же произошло.

«Главное — нырять и плавать там, где это разрешено. Обстановку мониторят специальные службы, используя дроны», — добавляет Катерина Рышкова.

Global Shark Attack File рекомендует купаться только там, где это делают местные жители, не в одиночку и исключительно днем. Купания в мутной воде, вблизи устьев рек, возле пристаней нужно избегать. Не следует близко подплывать к отмелям. Еще один совет экспертов: «Не загоняйте акулу в угол и не отрезайте ей путь к открытой воде».

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/1361214769850" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.