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11:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Из музея в США похитили тысячи живых пауков

Полиция никого не арестовала.

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Тысячи живых пауков, скорпионов и других экзотических насекомых похитили из Филадельфийского инсектария.

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Воры забрали более 80% музейной коллекции — около 7000 существ, в том числе целые колонии тараканов-носорогов и других жуков общей стоимостью 40 тысяч долларов.

Среди украденных насекомых — редкие богомолы, ящерицы, лягушки, змеи, диплоподы и шестиглазый песочный паук, укус которого опасен для жизни. Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Страховка не покроет потерю коллекции, рассказали в инсектарии.

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Как удалось установить, кража была произведена изнутри. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько сотрудников в течение нескольких дней выносили из музея коробки с насекомыми. В последствии они не вышли на смену.

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Около десятка насекомых были изъяты из дома одного из подозреваемых, но остальные пропали бесследно. Полиция Филадельфии расследует дело, но пока не произвела ни одного ареста.

Редкие насекомые пользуются спросом на черном рынке, их довольно легко продать, утверждают сотрудники музея.

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