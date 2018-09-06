Юлия Самойлова пообещала пояснить заявление об эмиграции в Европу
«Шторм» выяснил, что участница Евровидения могла получить приглашение от одной из европейских клиник.
«Шторм» выяснил, что участница Евровидения могла получить приглашение от одной из европейских клиник.
Певица Юлия Самойлова пообещала сделать специальное заявление относительного своего видеоролика, в котором она сказала, что эмигрирует в Европу. Об этом «Шторму» заявила представитель Самойловой. Светлана Караерова, помощник главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, предположила, что певица могла получить приглашение пройти курс лечения от одной из европейских клиник.
«Юлия сама выложит видео в 16 часов. Сейчас я не могу это комментировать», — сказала представитель Самойловой корреспонденту «Шторма».
«Страна [предполагаемой эмиграции] пока не известна… Это вопросы здоровья», — заявил телеканалу «360» представитель
Самойлова — амбициозная, экспрессивная актриса, сказала Светлана Караерова. Тем не менее, появившееся в соцсетях видео, на котором певица объявляет о своей эмиграции в Европу, скорее всего, не связано с действительно существующим планом переехать на ПМЖ в одну из стран ЕС, предположила Караерова.
«В тот период, когда мы готовились к Евровидению, мы [постоянно общались]… Я с ней в очень хороших отношениях, — сказала Караерова. — Это [переезд в Европу] в принципе возможно — у нее такое редкое заболевание, что, может быть, ей сделали предложение [от] клиники. Она может заявить на самом деле все что угодно. Она девушка амбициозная, умеющая достигать поставленных целей».
Юлия Самойлова представляла Россию на двух конкурсах Евровидения: в 2017-м и 2018 годах. В 2017 году, когда шоу проходило Киеве, украинские власти запретили ей посетить страну. На конкурсе в Португалии весной 2018 года Самойлова не смогла пройти в финал.