Юлия Самойлова пообещала пояснить заявление об эмиграции в Европу

Источник: РИА "Новости"

Певица Юлия Самойлова пообещала сделать специальное заявление относительного своего видеоролика, в котором она сказала, что эмигрирует в Европу. Об этом «Шторму» заявила представитель Самойловой. Светлана Караерова, помощник главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, предположила, что певица могла получить приглашение пройти курс лечения от одной из европейских клиник.

«Юлия сама выложит видео в 16 часов. Сейчас я не могу это комментировать», — сказала представитель Самойловой корреспонденту «Шторма».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6dmyPm2ZT4A?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Страна [предполагаемой эмиграции] пока не известна… Это вопросы здоровья», — заявил телеканалу «360» представитель пресс-службы певицы.

Новость Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении

Самойлова — амбициозная, экспрессивная актриса, сказала Светлана Караерова. Тем не менее, появившееся в соцсетях видео, на котором певица объявляет о своей эмиграции в Европу, скорее всего, не связано с действительно существующим планом переехать на ПМЖ в одну из стран ЕС, предположила Караерова.

«В тот период, когда мы готовились к Евровидению, мы [постоянно общались]… Я с ней в очень хороших отношениях, — сказала Караерова. — Это [переезд в Европу] в принципе возможно — у нее такое редкое заболевание, что, может быть, ей сделали предложение [от] клиники. Она может заявить на самом деле все что угодно. Она девушка амбициозная, умеющая достигать поставленных целей».

Юлия Самойлова представляла Россию на двух конкурсах Евровидения: в 2017-м и 2018 годах. В 2017 году, когда шоу проходило Киеве, украинские власти запретили ей посетить страну. На конкурсе в Португалии весной 2018 года Самойлова не смогла пройти в финал.