Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Компании из США выстроились в очередь за украинским газом
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Елизавета Боярская во второй раз станет мамой
Как российские светские львицы зарабатывают на хлеб с икрой
Как Петросян стал зарабатывать по 100 млн руб. в год
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
СМИ: Компании из США выстроились в очередь за украинским газом
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
«Авангарду» и «Салавату» пора остановиться. Интриги дня КХЛ
Международный союз биатлонистов решит судьбу России
Россиянка описала жизнь в стране, где средний доход 340 тыс. руб.
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
"Ткани мало": грудь Серябкиной выпадает из купальника - фото
50-летний грибник справился с медведем врукопашную
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
12:46 (мск), источник: Daily Storm

Юлия Самойлова пообещала пояснить заявление об эмиграции в Европу

«Шторм» выяснил, что участница Евровидения могла получить приглашение от одной из европейских клиник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Певица Юлия Самойлова пообещала сделать специальное заявление относительного своего видеоролика, в котором она сказала, что эмигрирует в Европу. Об этом «Шторму» заявила представитель Самойловой. Светлана Караерова, помощник главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, предположила, что певица могла получить приглашение пройти курс лечения от одной из европейских клиник.

«Юлия сама выложит видео в 16 часов. Сейчас я не могу это комментировать», — сказала представитель Самойловой корреспонденту «Шторма».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Страна [предполагаемой эмиграции] пока не известна… Это вопросы здоровья», — заявил телеканалу «360» представитель пресс-службы певицы.

Новость
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении

Самойлова — амбициозная, экспрессивная актриса, сказала Светлана Караерова. Тем не менее, появившееся в соцсетях видео, на котором певица объявляет о своей эмиграции в Европу, скорее всего, не связано с действительно существующим планом переехать на ПМЖ в одну из стран ЕС, предположила Караерова.

«В тот период, когда мы готовились к Евровидению, мы [постоянно общались]… Я с ней в очень хороших отношениях, — сказала Караерова. — Это [переезд в Европу] в принципе возможно — у нее такое редкое заболевание, что, может быть, ей сделали предложение [от] клиники. Она может заявить на самом деле все что угодно. Она девушка амбициозная, умеющая достигать поставленных целей».

Юлия Самойлова представляла Россию на двух конкурсах Евровидения: в 2017-м и 2018 годах. В 2017 году, когда шоу проходило Киеве, украинские власти запретили ей посетить страну. На конкурсе в Португалии весной 2018 года Самойлова не смогла пройти в финал.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Делегация Меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огню на Мамаевом кургане
Заместитель министра культуры 6 сентября приедет с визитом на знаменитую фабрику-кухню в Самаре
В США обеспокоились крушением однополярного мира
Мошенники обналичили через электронную кассу 5 млрд рублей
Студентка купила кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами
В Швеции решили заблокировать «Северный поток-2»
Майор ФСБ арестован за вымогательство взятки у «Газпрома»
Россияне пожалели, что заплатили за лекцию Тони Роббинса 800 млн
Минприроды написало сценарий «климатического апокалипсиса» в РФ
Спорт
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир В четверг 6 сентября сборные сыграют впервые после завершившегося в июле чемпионата мира
Hi-Tech
Роботы будущего на IFA 2018: очаровательный Aibo, паук и шахматист Смотрите видео!
Авто
Старую «Ниву», наконец, обновили В Тольятти стартовало производство внедорожников Lada 4х4 2019 модельного года
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Мамы говорят
Лошадь Фиолетовая Синие волосы в школе! 434
life is but a dream Калифорникейшн (фототема от участницы фотоклуба на Детях) 359
Алёна Т. Как донести, чтобы тебя услышали? 254
Ваше Величество Новая волна - 2018: день второй. 151
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь