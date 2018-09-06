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13:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «бездонное» озеро в Бурятии

Местные считают его заколдованным, а ученые — геопатогенной зоной.

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На севере Бурятии, в Еравнинском районе, расположено небольшое озерцо Соболхо, которое можно обойти вокруг за полчаса.

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Название озера переводится со старомонгольского как «бездонное» или «сквозное». Точная глубина водоема неизвестна до сих пор, а вода в нем всегда очень холодная — 12−14 градусов.

У местных жителей озеро пользуется дурной славой — иногда в его водах бесследно исчезают люди и животные. Их тела так и не находят или внезапно обнаруживают в других водоемах.

Ученые полагают, что Соболхо — природная геопатогенная зона. Земная кора в этом месте имеет особое строение. Регион Бурятии, в котором расположено озеро, считается краем потухших вулканов, для рельефа которого типичны разломы.

Озеро, конечно же, не бездонно, но гораздо глубже, чем другие водоемы в этом крае. В среднем они имеют глубину около 5 м, тогда как Соболхо — минимум 13. Точную отметку еще предстоит установить.

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Исследователи считают, что дно озера по площади может быть гораздо больше, чем видимая поверхность. Скорее всего, речь идет о большой сети карстовых пещер, которые соединяют Соболхо с другими водоемами.

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