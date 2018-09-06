Как выглядит «бездонное» озеро в Бурятии
Местные считают его заколдованным, а ученые — геопатогенной зоной.
Местные считают его заколдованным, а ученые — геопатогенной зоной.
На севере Бурятии, в Еравнинском районе, расположено небольшое озерцо Соболхо, которое можно обойти вокруг за полчаса.
Название озера переводится со старомонгольского как «бездонное» или «сквозное». Точная глубина водоема неизвестна до сих пор, а вода в нем всегда очень холодная — 12−14 градусов.
У местных жителей озеро пользуется дурной славой — иногда в его водах бесследно исчезают люди и животные. Их тела так и не находят или внезапно обнаруживают в других водоемах.
Озеро, конечно же, не бездонно, но гораздо глубже, чем другие водоемы в этом крае. В среднем они имеют глубину около 5 м, тогда как Соболхо — минимум 13. Точную отметку еще предстоит установить.
Исследователи считают, что дно озера по площади может быть гораздо больше, чем видимая поверхность. Скорее всего, речь идет о большой сети карстовых пещер, которые соединяют Соболхо с другими водоемами.
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