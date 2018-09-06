Окаменелое кладбище насекомых запечатлело взрыв разнообразия

Экземпляры различных ископаемых насекомых | Источник: NIGPAS

Изучение останков позволило не только найти наиболее древние свидетельства появления некоторых современных черт этой группы животных, но и доказать, что в то время появилось очень большое количество видов насекомых с полным превращением, а также обитающих у воды. Результаты изложены в журнале Science Advances.

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Насекомые — это самая разнообразная группа животных, по сравнению с другими классами животных у насекомых больше всего видов. Новая работа показывает, что взрывообразное развитие насекомых началось после пермско-триасового вымирания, наиболее существенного из пяти известных «великих вымираний». Во время этого события, случившегося примерно 252 миллиона лет назад, погибло примерно 90% всех видов морских и около 70% наземных животных. Многие насекомые существовали и до этого, но раньше ученые не были уверены, кто из них пережил катаклизм.

В новой работе говорится об исследованиях пяти областей с ископаемыми находками в северо-западном Китае, две из которых оказались особенно богатыми на окаменелости.

Каждый из этих участков представляет собой дно доисторического озера, покрытое известняком и другими осадочными породами. Только в двух этих областях палеонтологи нашли 800 окаменелостей. Были найдены останки насекомых 28 семейств из 11 отрядов.

Среди них было множество продвинутых видов, таких как мухи и жуки, которые не встречались до пермского вымирания. Биологи называют это самыми хорошо сохранившимися останками насекомых.