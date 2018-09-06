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14:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Полицейские из Австралии показали очень неудачный фоторобот грабителя

Теперь пользователи Сети ищут не преступника, а его нос.

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Новость
Физиологи составили «фоторобот» бога

Не так давно на 17-летнего подростка из города Миррабука неподалеку от Перта напали двое мужчин. Они избили парня и отобрали у него телефон. Но тот запомнил одного из преступников и дал его детальное описание, по которому полицейские составили фоторобот.

Информацию о грабителе и его портрет полицейское управление Западной Австралии опубликовало на своей странице Facebook. Но, видимо, при составлении фоторобота что-то пошло не так, и преступник в буквальном смысле остался без носа.

Этот факт очень позабавил пользователей Сети и фоторобот моментально разошелся по соцсетям. В комментариях некоторые пытались выяснить, что случилось с носом мужчины, а другие шутили, что с такой внешностью грабитель не сможет остаться незамеченным.

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Напомним, что это уже не первый случай, когда пользователи высмеивают неудачные фотороботы. Так, весной в Великобритании искали забавного «зубастого» преступника, но вместо него нашли улыбчивого фотографа.

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