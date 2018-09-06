Полицейские из Австралии показали очень неудачный фоторобот грабителя

Не так давно на 17-летнего подростка из города Миррабука неподалеку от Перта напали двое мужчин. Они избили парня и отобрали у него телефон. Но тот запомнил одного из преступников и дал его детальное описание, по которому полицейские составили фоторобот.

Информацию о грабителе и его портрет полицейское управление Западной Австралии опубликовало на своей странице Facebook. Но, видимо, при составлении фоторобота что-то пошло не так, и преступник в буквальном смысле остался без носа.

Этот факт очень позабавил пользователей Сети и фоторобот моментально разошелся по соцсетям. В комментариях некоторые пытались выяснить, что случилось с носом мужчины, а другие шутили, что с такой внешностью грабитель не сможет остаться незамеченным.