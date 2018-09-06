Джинсы без джинсов. Шведский бренд продает отрезанный верх от штанов

В последнее время модные бренды проявляли безумную фантазию насчет различных вариаций джинсов. Брюки резали, рвали, вставляли прозрачные сетки и пластик и, наконец, дошли до логического завершения — от джинсов остался только пояс.

Именно его шведский бренд Weekday пытается продать на сайте скандально-известного британского магазина Asos, который охотно продвигает подобные творения. Отрезанный верх от джинсовых штанов с грубо торчащими во все стороны нитками стоит целых 23 доллара. Немного дороговато, если учитывать, что подобную модель (даже не особо стараясь) можно бесплатно сделать дома, используя старые джинсы и ножницы.

Asos, который и ранее предлагал покупателям сомнительные модели, описал джинсовый пояс, как идеальный аксессуар к любой форме одежде.

Под рекламным постом в Twitter пользователи выражали свое недоумение и явно отказывались платить за джинсовый пояс какие-либо деньги.