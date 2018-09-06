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15:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Джинсы без джинсов. Шведский бренд продает отрезанный верх от штанов

Хотя такую «новинку» может бесплатно сделать любой.

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В последнее время модные бренды проявляли безумную фантазию насчет различных вариаций джинсов. Брюки резали, рвали, вставляли прозрачные сетки и пластик и, наконец, дошли до логического завершения — от джинсов остался только пояс.

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Именно его шведский бренд Weekday пытается продать на сайте скандально-известного британского магазина Asos, который охотно продвигает подобные творения. Отрезанный верх от джинсовых штанов с грубо торчащими во все стороны нитками стоит целых 23 доллара. Немного дороговато, если учитывать, что подобную модель (даже не особо стараясь) можно бесплатно сделать дома, используя старые джинсы и ножницы.

Asos, который и ранее предлагал покупателям сомнительные модели, описал джинсовый пояс, как идеальный аксессуар к любой форме одежде.

Под рекламным постом в Twitter пользователи выражали свое недоумение и явно отказывались платить за джинсовый пояс какие-либо деньги.

И хотя вверх от штанов выглядит странно, ему все же далеко от вывернутых наизнанку джинсов с пришитыми колготками, которые придумали дизайнеры итальянского бренда Unravel Project.

Для тех дней, когда вы одновременно хотите надеть джинсы и нет. Обсуждаем!
Уродство.
Что это вообще такое? Это ремень или эта штука уже пришита к штанам?
Перестаньте делать новые дурацкие тренды.
Как вы вообще могли подумать, что это хорошая идея? Вы только посмотрите на это.
Просто нет слов. Скажите мне, что это на самом деле никто не купил.
Слишком высокая мода для меня.
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