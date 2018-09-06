«Левада-центр» зафиксировал рост числа проблем у россиян

Источник: РИА "Новости"

Россиян все больше охватывает беспокойство за свое будущее. Прежде всего людей волнуют вопросы, связанные с благосостоянием и доходами, свидетельствуют данные последнего исследования «Левада-центра».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась частота выбора практически всех проблем, то есть респонденты стали чаще, чем в 2017-м году, выказывать озабоченность в первую очередь проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан: ростом цен и безработицы, бедностью, расслоением на богатых и бедных, ростом платности и недоступности образования. «Левада-центр»

При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы — сейчас эта проблема волнует практически каждого второго россиянина.

Согласно исследованию, россияне больше всего обеспокоены ростом цен (72%) и бедностью (52%). Следом идут проблема роста безработицы (48%), коррупции и взяточничества (33%), а также недоступности многих видов медицинского обслуживания (31%).

Тревожит россиян кризис в экономике и спад производства в промышленном и сельском хозяйстве (30%), а также резкое расслоение на богатых и бедных и в целом несправедливое распределение доходов (30%).

По сравнению с августом уровень беспокойства по ряду пунктов вырос на треть и более.

Для россиян важно, чтобы социальный уровень жизни улучшался, при этом доходы позволяли удовлетворять больше потребностей, а у чиновников основная задача обеспечить доступность того, что необходимо гражданам, но не всегда эти цели и выполнение их приводят к должному эффекту. Александр Шустов гендиректор «Мани Фанни»

В текущей ситуации общий градус тревожности повысился по вполне понятным причинам, вызванным ослаблением национальной валюты, растущей недоступностью ряда материальных благ и замедленного вопреки официальной статистике роста средней заработной платы, отмечает он.

Новость У россиян прибавилось пессимизма

Не лучше складывается картина, если проанализировать динамику Индекса социальных настроений россиян. По данным «Левада-центра», оценка динамики жизни их семей у россиян в июне по сравнению с февралем снизилась на 10%, оценка ситуации в стране в целом — на 12%, ожидания на будущее семей и страны — на 12%, а оценка действий властей просела на 18%.

«В последние несколько лет все чаще оказывается, что уже к 40-летнему возрасту формируется тот низкий уровень социального оптимизма, который характерен для самых старших возрастов. Весной нынешнего года картина стала еще более удручающей — уже к 30-летнему возрасту российские граждане оказываются такими же скептиками, как и более старшие поколения», — отмечали специалисты «Левада-центра».

На пессимизм россиян указывал и Центральный банк.

В августе инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% против 9,7% в июле, следовало из результатов ежемесячного опроса, проведенного по заказу Банка России. При этом инфляционные ожидания россиян растут непрерывно с апреля, когда они были на уровне 7,8%.

При этом в прошлом месяце россияне стали называть такие факторы инфляции, как ослабление рубля и повышение НДС.

50% респондентов уверены, что через год рубль по отношению к доллару подешевеет (рекордный уровень пессимизма с января 2016 года).

«Основными драйверами для разгона социальной напряженности стали повышение НДС и прибавка пенсионного возраста. Ни то, ни то не может давать гарантий, что ближайший год для россиян станет легче предыдущего, все только усугубится, а тяжелые жизненные условия в ряде депрессивных с экономической точки зрения регионов только добавят негатива к будущей статистике», — полагает Шустов.

В среду 5 сентября Минэкономразвития повысило свой прогноз по инфляции с 3,1% до 3,4% в этом году. Среди причин таких изменений называется более слабый курс рубля, а также ускорение роста цен на продовольственные товары.

Равновесие, которое у нас существует в экономике, пока трудно признать оптимальным. Дмитрий Медведев итоги рассмотрения прогноза социально-экономического развития

«В последнее время особого оптимизма не исходит даже от чиновников, поводов нет, а вот для критики в их адрес и работы правительства, к сожалению, предостаточно. Длительный виток девальвации рубля, рост темпов инфляции в годовом исчислении до 3,1% с 2,5% в июле, продолжающийся рост цен на топливо и товары длительного потребления, индексация тарифов ЖКХ, повышение ставки НДС, и, конечно, пенсионная реформа — откуда здесь взяться позитиву?» — рассуждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Тем временем материальное положение россиян оставляет желать лучшего. По данным опроса ЦБ, 75% респондентов сообщили, что не смогли отложить ничего за последний месяц — худший результат с января 2016 года. 64% признались, что у них и их семьи нет сбережений.

При этом россияне продолжают себе отказывать даже в самом необходимом, а именно в еде и одежде. 30% респондентов в последние три месяца экономили на мясе и птице, более 25% признались, что экономили на рыбе, морепродуктах, сыре и колбасе. 22% предпочитали лишний раз не тратиться на одежду и обувь.

«Человек так устроен, что он пропускает любую информацию сквозь призму субъективного восприятия. Можно сколько угодно говорить населению о перспективах роста экономики, о восстановлении промпроизводства, о дружбе с Китаем и минимально возможных уровнях безработицы, об импортозамещении и прочей благодати. Но если эта информация при соотнесении ее с эмпирически получаемым опытом создает у адресата информации внутренний диссонанс, он будет относиться к предлагаемой ему информации сначала с недоверием, а затем и с раздражением», — рассуждает Алексей Антонов.