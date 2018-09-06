Луна действительно может влиять на настроение психически больных

Источник: AP 2018

Существует множество городских легенд о том, что Луна отрицательно влияет на поведение человека. Большинство из них, такие как всплески обращений за экстренной медицинской помощью во время полнолуний, не подтверждаются фактическими данными. Тем не менее, невозможно отрицать то, что Луна влияет на животных — как при помощи света, на который ориентируются многие виды, так и посредством приливов, которые происходят из-за влияния гравитации близкого тела.

В ходе новой работы медики детально исследовали поведение 51-летнего пациента с биполярным расстройством. При этом заболевании настроение людей циклически меняется от депрессивного до маниакального, при котором они проявляют гиперактивность. При таком состоянии нарушается режим сна: в депрессивной фазе человек спит слишком много, а в маниакальной — слишком мало. Получается некоторое подобие порочного круга, так как расстройство сна становится и следствием болезни, и причиной более резких изменений настроения.

Обычно сон регулируется внутренними биологическими часами — циркадными ритмами, — которые настроены на 24-часовой световой день. Однако у описанного пациента цикл в 24,8 часов был характерен и для метаболизма, совпадая по длительности с циклом лунных приловов. Солнце определяло время, когда он ложится спать, но просыпался он согласно положению Луны.

Каждое новолуние, которое случается раз в 29,5 дней, больной страдал от бессонницы и переходил из депрессивной фазы в маниакальную.