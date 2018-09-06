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16:30 (мск), источник: Индикатор

Луна действительно может влиять на настроение психически больных

Медики описали случай больного биполярным расстройством, эпизоды заболевания которого чередовались в согласии с движением Луны. Его внутренние биологические часы были настроены не только на 24-часовой солнечный день, но и на период в 24,8 часов, за который Луна совершает один видимый оборот по небесной сфере. Результаты изложены в журнале Translational Psychiatry.

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Источник: AP 2018

Существует множество городских легенд о том, что Луна отрицательно влияет на поведение человека. Большинство из них, такие как всплески обращений за экстренной медицинской помощью во время полнолуний, не подтверждаются фактическими данными. Тем не менее, невозможно отрицать то, что Луна влияет на животных — как при помощи света, на который ориентируются многие виды, так и посредством приливов, которые происходят из-за влияния гравитации близкого тела.

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В ходе новой работы медики детально исследовали поведение 51-летнего пациента с биполярным расстройством. При этом заболевании настроение людей циклически меняется от депрессивного до маниакального, при котором они проявляют гиперактивность. При таком состоянии нарушается режим сна: в депрессивной фазе человек спит слишком много, а в маниакальной — слишком мало. Получается некоторое подобие порочного круга, так как расстройство сна становится и следствием болезни, и причиной более резких изменений настроения.

Обычно сон регулируется внутренними биологическими часами — циркадными ритмами, — которые настроены на 24-часовой световой день. Однако у описанного пациента цикл в 24,8 часов был характерен и для метаболизма, совпадая по длительности с циклом лунных приловов. Солнце определяло время, когда он ложится спать, но просыпался он согласно положению Луны.

Каждое новолуние, которое случается раз в 29,5 дней, больной страдал от бессонницы и переходил из депрессивной фазы в маниакальную.

Отдельно автор отмечает, что после того, как больному ввели строгий режим дня, цикличность настроения сошла на нет. Результаты говорят, что при обычном распорядке дня как солнечный, так и лунный циклы ответственны за перепады настроения пациента. Ученый признает, что его коллеги могут быть скептически настроены по отношению к его объяснению, но считает, что влияние Луны на биофизические процессы может быть существенно недооценено.

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