В Twitter устроили флешмоб о «жирующих москвичах»

Пользователь с ником «Глиномесси» описывает почти апокалиптическую картину жизни в регионах. Либо ты «корпоративная крыса» и убиваешь здоровье за зарплату в 20−30 тысяч, либо работаешь где попало, почти нищенствуешь, голодаешь, но хотя бы «ЖИВЕШЬ». При этом Москва, по мнению Глиномесси, «купается в возможностях и перспективах».