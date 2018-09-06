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18:33 (мск), источник: BFM.ru

В Twitter устроили флешмоб о «жирующих москвичах»

Триггером послужили сообщения анонимного пользователя из Екатеринбурга, который пожаловался, что в регионах люди «выживают», а москвичей «каждый день осыпают станциями метро и зарядьями».

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Источник: Ishan / CC0

Пользователь с ником «Глиномесси» описывает почти апокалиптическую картину жизни в регионах. Либо ты «корпоративная крыса» и убиваешь здоровье за зарплату в 20−30 тысяч, либо работаешь где попало, почти нищенствуешь, голодаешь, но хотя бы «ЖИВЕШЬ». При этом Москва, по мнению Глиномесси, «купается в возможностях и перспективах».

Реакция очевидная: некоторые спорят или соглашаются, но большинство просто в шутку описывают лакшери-жизнь обычных москвичей.

Некоторые жители регионов даже удивляются: «Погодите, Москва что, действительно существует?» Кто-то выступает с предостережением:

Немало отсылок и к недавнему семинару Тони Роббинса:

Есть и исторические отсылки:

Наконец, один из пользователей будто бы завершает дискуссию на отрезвляющей ноте:

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