В Twitter устроили флешмоб о «жирующих москвичах»
Триггером послужили сообщения анонимного пользователя из Екатеринбурга, который пожаловался, что в регионах люди «выживают», а москвичей «каждый день осыпают станциями метро и зарядьями».
Триггером послужили сообщения анонимного пользователя из Екатеринбурга, который пожаловался, что в регионах люди «выживают», а москвичей «каждый день осыпают станциями метро и зарядьями».
Пользователь с ником «Глиномесси» описывает почти апокалиптическую картину жизни в регионах. Либо ты «корпоративная крыса» и убиваешь здоровье за зарплату в 20−30 тысяч, либо работаешь где попало, почти нищенствуешь, голодаешь, но хотя бы «ЖИВЕШЬ». При этом Москва, по мнению Глиномесси, «купается в возможностях и перспективах».
Реакция очевидная: некоторые спорят или соглашаются, но большинство просто в шутку описывают
Некоторые жители регионов даже удивляются: «Погодите, Москва что, действительно существует?»
Немало отсылок и к недавнему семинару Тони Роббинса:
Есть и исторические отсылки:
Наконец, один из пользователей будто бы завершает дискуссию на отрезвляющей ноте: