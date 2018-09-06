Шевелящий усами во сне кот рассмешил пользователей Сети
В интернете набирает популярность видео с котом, который шевелит усами во сне. Ролик был опубликован в Instagram и набрал уже более 23 тыс. просмотров.
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В интернете набирает популярность видео с котом, который шевелит усами во сне. Ролик был опубликован в Instagram и набрал уже более 23 тыс. просмотров.
Видео собрало большое количество комментариев пользователей. Многие попытались угадать, что же ему снилось.