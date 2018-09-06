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17:27 (мск), источник: ТАСС

Юлия Самойлова объяснила слова об эмиграции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», пояснила на своей странице в Instagram, что слова о намерении эмигрировать из страны были цитатой из присланного ей письма.

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Источник: РИА "Новости"

Вечером 5 сентября артистка опубликовала видео, в котором заявила, что «готова эмигрировать из России в Европу», пообещав раскрыть подробности позднее. За этим последовала волна негативных комментариев пользователей под последним фото артистки в профиле.

«Я готова эмигрировать из России в Европу». Это слова отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время получаю все больше таких писем, и корень проблемы — не в России, а в материнской любви, — говорит Самойлова в опубликованном видео.

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Артистка заявила, что «в нашей стране невозможно получить необходимые лекарства, их попросту нет». «И семьи готовы все бросить и улететь», — поясняет она.

Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Государственной Думы. Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну.
Юлия Самойлова

Юлия Самойлова была выбрана Первым каналом для участия в «Евровидении» в Лиссабоне. Сценография ее конкурсного номера была выстроена так, чтобы не акцентировать внимание на том, что артистка передвигается в инвалидном кресле. Участница не прошла отбор в полуфинале.

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