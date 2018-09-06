Юлия Самойлова объяснила слова об эмиграции

Вечером 5 сентября артистка опубликовала видео, в котором заявила, что «готова эмигрировать из России в Европу», пообещав раскрыть подробности позднее. За этим последовала волна негативных комментариев пользователей под последним фото артистки в профиле.
«Я готова эмигрировать из России в Европу». Это слова отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время получаю все больше таких писем, и корень проблемы — не в России, а в материнской любви, — говорит Самойлова в опубликованном видео.
Артистка заявила, что «в нашей стране невозможно получить необходимые лекарства, их попросту нет». «И семьи готовы все бросить и улететь», — поясняет она.
Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Государственной Думы. Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну.
Юлия Самойлова была выбрана Первым каналом для участия в «Евровидении» в Лиссабоне. Сценография ее конкурсного номера была выстроена так, чтобы не акцентировать внимание на том, что артистка передвигается в инвалидном кресле. Участница не прошла отбор в полуфинале.