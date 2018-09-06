Дождливая погода спровоцировала увеличение числа змеиных укусов
Змеи чаще кусают в дождь, а не во время засухи, как считалось ранее, выяснили авторы исследования, опубликованного в журнале Clinical Toxicology.
Змеи чаще кусают в дождь, а не во время засухи, как считалось ранее, выяснили авторы исследования, опубликованного в журнале Clinical Toxicology.
Американские ученые проанализировали статистику обращений в Калифорнийскую службу по контролю за отравлениями за последние 20 лет и выяснили, что при увеличении количества осадков на 10 процентов, количество змеиных укусов возрастало на 3,9 процента.
Существует распространенное мнение (1, 2), что змеи чаще кусаются во время засухи, а не в дождливую погоду. Количество грызунов и мелких птиц — основной пищи этих рептилий — в это время падает, и змеям приходится активнее искать добычу. Кроме того, часть водоемов пересыхает и это тоже вынуждает змей больше путешествовать.
Американские медики под руководством доктора Гранта Липмана (Grant Lipman) из Стэнфордского университета и Калеба Филлипса (Caleb Phillips) из Колорадского университета в Боулдере решили проверить, так ли это. Они проанализировали статистику телефонных обращений в Калифорнийскую службу по контролю отравлений за 20 лет, с 1997 по 2017 годы.
Оказалось, что в противоположность общепринятому мнению, змеи чаще кусались после дождей. При увеличении количества осадков на 10 процентов число змеиных укусов возрастало на 3,9 процента. А после засухи и уменьшения количества осадков на 10 процентов, число змеиных укусов падало на 3,8 процента.
«Больше еды, больше змей и больше змеиных укусов, — говорит Липман. — Но это лишь наша теория». Также ученый считает, что в большинстве случаев люди виноваты сами. «Самое распространенное замечание, которое я обычно слышу от жертв укусов в комнате неотложной помощи: “я просто занимался своим делом”. Змеи тоже занимаются своим делом, во сне. Это люди их тревожат».
Екатерина Русакова