Аэропорты оказались опасными для здоровья
Ученые финского Национального института здравоохранения и социального обеспечения доказали опасность пребывания в аэропортах. Об этом сообщает Independent.
Ученые финского Национального института здравоохранения и социального обеспечения доказали опасность пребывания в аэропортах. Об этом сообщает Independent.
Исследователи сняли пробы с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются пассажиры в аэропорту Хельсинки, чтобы выявить наличие на них вредных для здоровья бактерий. В результате оказалось, что половина всех обнаруженных вирусов содержалась на пластиковых контейнерах для личных вещей и обуви, используемых при досмотре на таможенном контроле.
«Из всех рассмотренных предметов пластиковые контейнеры представляют самую большую опасность, но прикосновение к ним неизбежно. В день к каждому контейнеру прикасаются несколько сотен человек», — предупреждают исследователи.
Заболевшие во время поездки причиной своей болезни чаще всего считают кондиционер в самолете. Однако эксперты заверяют, что заражение происходит еще до посадки в лайнер.
В сентябре исследование доказало влияние отсутствия отпуска на здоровье человека. Выяснилось, что 30,4 процента опрошенных с «отпускным дефицитом» («отпускной дефицит» определен экспертами как синдром, при котором человеку важен отпуск, однако у него нет возможности путешествовать в ближайший год) демонстрируют симптомы легкой или умеренной депрессии.