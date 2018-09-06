Аэропорты оказались опасными для здоровья

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Исследователи сняли пробы с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются пассажиры в аэропорту Хельсинки, чтобы выявить наличие на них вредных для здоровья бактерий. В результате оказалось, что половина всех обнаруженных вирусов содержалась на пластиковых контейнерах для личных вещей и обуви, используемых при досмотре на таможенном контроле.

«Из всех рассмотренных предметов пластиковые контейнеры представляют самую большую опасность, но прикосновение к ним неизбежно. В день к каждому контейнеру прикасаются несколько сотен человек», — предупреждают исследователи.

Заболевшие во время поездки причиной своей болезни чаще всего считают кондиционер в самолете. Однако эксперты заверяют, что заражение происходит еще до посадки в лайнер.

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