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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В России придумали двигатель на водке

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева разработали двигатель для наноспутников, работающий на водке (40-процентном водном растворе этилового спирта). Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

«В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (порядка 40 процентов смеси) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах», — говорится в пресс-релизе вуза.

Максимальная масса полностью заправленной двигательной установки составит 1,55 килограмма. Ожидаемый суммарный импульс скорости — не менее 80 метров в секунду. Разработчики отмечают, что подобные двигатели можно ставить на любой наноспутник CubeSat.

Самарский вуз является разработчиком наноспутника SamSat-218, который отправился на орбиту в апреле 2016 года во время первого пуска с космодрома Восточный. Вскоре сигнал со спутника был потерян. По одной из версий, потеря сигнала могла быть связана с сильным вращением аппарата вокруг своей оси.

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