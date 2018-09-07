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00:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег

Одна из проблем, с которой за границей сталкиваются расплачивающиеся банковской картой россияне, — двойная авторизация, при которой со счета списывается вдвое больше денег. Почему это происходит и как обезопасить себя, рассказывает АиФ.ru.

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Источник: AP 2018

За границей с банковской картой может случиться ряд неприятностей — от элементарной потери и блокировки со стороны банка (если финансовая организация сочтет операции сомнительными) до двойного списания (когда часть денег «замораживается») средств за одну услугу. С двойной авторизацией столкнулась наша читательница Полина. Девушка планировала прокатиться по Франции на автомобиле — выбрала сервис по аренде машин — с терпимыми ценами и хорошими отзывами. А при оплате автомобиля вместо положенных 150 евро со счета списалось 300 евро. Почему это произошло и что делать в аналогичной ситуации, вместе с юристом рассказывает АиФ.ru.

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В каких ситуациях происходит двойное списание?

Обычно двойные авторизации происходят за рубежом — при бронировании гостиниц, при аренде автомобиля или при покупке билетов на поезд/автобус/самолет.

Впрочем, в интернете полно отзывов об аналогичных ситуациях, происходящих в России — после оплаты интернета или покупок в супермаркете со счетов соотечественников «утекала» сумма, вдвое превышающая размер покупки.

В большинстве случаев вторая часть денег не списывается, а «замораживается».
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Почему с карты списывается больше денег?

Как правило, данная проблема является результатом технических ошибок в цепочке передачи информации между банком-экваером, платежной системой и банком-эмитентом карточки, поясняет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

«При оплате за рубежом картой российского банка эта цепочка транзакций усложняется и удлиняется, поэтому повторные списания нередки.

Отмечу, что речь идет именно о блокировании средств на счете, а не об их списании, поскольку непосредственное списание происходит только спустя три-десять дней после совершения операции.

При правильном подходе никаких сложностей в устранении последствий возникнуть не должно", — считает эксперт.

Как вернуть деньги?

Полина о практике двойных авторизаций ничего не знала и немедленно связалась с банком, выпустившим (банк-эмитент) ее карту, с которой произошло списание. Поскольку она находилась в роуминге, на звонок в службу поддержки финансовой организации она потратила почти 1000 рублей. А деньги она смогла вернуть только после возвращения в Москву — пришлось обращаться в отделение, сидеть в очереди, писать официальное заявление. Средства были разморожены через десять дней.

По словам Дмитрия Шевченко, в случае списания со счета суммы, превышающей сумму покупки, связываться с банком-эмитентом нужно.

«Если речь идет именно о повторном списании при совершении всего одной операции, информация о которой доступна кредитной организации, банк может аннулировать повторную операцию», — говорит юрист.

Если по каким-то причинам у вас нет возможности обратиться к банку-эмитенту или он отказывает вам в отмене операции (некоторые банки для этого требуют личного присутствия держателя карты или письменного обращения), можно обратиться к продавцу, по операции которого совершено повторное списание с требованием отменить транзакцию вовсе.

В таком случае средства на счету будут разблокированы, но не сразу, а в течение примерно двадцати дней.

«Бывает, что банк после обращения может согласиться с отменой операции не сразу. На рассмотрение вашего заявления у него есть семь дней, а если кредитная организация сочтет транзакцию или ваши действия подозрительными, может инициировать расследование, которое может продлиться до четырех месяцев. Но это крайний случай. Как правило, при своевременном обращении в случае двойного списания кредитные организации-эмитенты достаточно оперативно решают проблемы клиента», — делится Шевченко.

Что делать, чтобы обезопасить себя?

Не «попасть» на двойное списание за границей можно. Достаточно соблюдать простые правила:

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— Во-первых, всегда имейте запас наличных денег. Ими можно расплатиться за арендованный автомобиль или за номер в гостинице. В конце концов, без наличных не обойтись, если в ресторане/магазине/автобусе не принимаются банковские карты, а поблизости нет банкомата. Кроме того, эксперты рекомендуют не расплачиваться карточками (рублевыми), когда национальная валюта сильно дешевеет к иностранным — велик риск, что из-за колебаний финансовая организация спишет с вашего счета больше денег, чем вы ожидали (по максимально высокому курсу).

— Во-вторых, желательно иметь другую карту (в идеале — другого банка) с запасом средств. Она пригодится в том числе если основная карточка потеряется/застрянет в банкомате/будет заблокирована финансовой организацией.

— И, наконец, некоторые банки предоставляют услугу установки лимита расходов на карте, которую можно подключить в мобильном банке. В таком случае с вашего счета не сможет списаться больше денег, чем вы планировали.

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