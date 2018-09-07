Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных

Также пользователи портала смогут ввести запрет на такое использование другими лицами. Об этом говорится в паспорте правительственной программы «Цифровая экономика», с которой ознакомились «Известия».

Новый ресурс создается в целях информирования граждан об обработке их персональных данных и должен появиться до конца этого года, однако ввод в эксплуатацию запланирован на год позже.