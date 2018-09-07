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04:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна

Адвокат Елена Забралова, представляющая Елену Степаненко в бракоразводном процессе с Евгением Петросяном, заявила о том, что ее подзащитная претендует менее чем на половину совместно нажитого артистами состояния. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

Юрист отметила, что стоимость имущества, на которое претендует Степаненко, составляет менее 50 процентов от всего совместно нажитого состояния. При этом вариант раздела имущества, который предлагает Петросян, неприемлем для Степаненко, подчеркнула Забралова.

По ее словам, артист предложил оставить супруге большую квартиру, оборудованную под собственный музей. «Там находится его сцена, вещи, библиотека, — приводит информагентство слова Забраловой. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?».

Юрист подчеркнула, что ее клиентка не принимает условия мирового соглашения, поскольку предложенный вариант ущемляет интересы Степаненко. «Если мы уйдем из суда, то Петросян сможет получить гораздо больше», — отметила Забралова.

Ранее адвокат Степаненко сообщила СМИ о том, что ее клиентка подвергается травле. «Началась кампания по полной дискредитации с помощью СМИ и представителя Евгения Вагановича. Она очень сожалеет, что происходит эта травля», — сказала Забралова.

О разводе Степаненко и Петросяна стало известно в начале августа 2018-го, когда в СМИ просочилась информация из Хамовнического суда. С бракоразводным иском в суд обратилась Степаненко, позже Петросян подал встречный иск.

Степаненко и Петросян женаты с середины 1980-х годов. Пара представляла творческий тандем, артисты регулярно выступали на сцене вместе.

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