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05:49 (мск), источник: ТАСС

Twitter удалил аккаунты журналиста и конспиролога Алекса Джонса

В компании заявили, что он нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов.

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация Twitter заблокировала учетные записи американского журналиста и конспиролога Алекса Джонса, а также его сайта InfoWars за нарушение правил. Об этом говорится в заявлении представителей соцсети.

Как отметили в Twitter, данный шаг предпринят в связи с тем, что Джонс, опубликовав некие сообщения и видеозаписи, нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов. Заблокирован был также его аккаунт в приложении Periscope, принадлежащем компании Twitter Inc.

Представители соцсети констатировали, что как правило не комментируют блокировку учетных записей, но в данном случае объявили об этом публично ввиду «большого интереса к делу». В Twitter также отметили, что продолжат выявлять иные аккаунты, связанные с Джонсом, и примут меры в случае новых нарушений.

Джонса ранее не раз обвиняли в распространении конспирологических теорий. Журналист, в частности, выступал с утверждениями о том, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года и планировали иные атаки не своей территории. Он также выступал в поддержку версий о том, что массовый расстрел учащихся в американской школе «Сэнди Хук» в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Журналиста также обвиняли в разжигании ненависти в отношении мигрантов.

В августе о блокировке страниц Джонса сообщили также компания Apple, соцсеть Facebook и сервис YouTube. В середине августа предупреждение Джонса вынес и «Твиттер», однако тогда его учетную запись заблокировали только на неделю.

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