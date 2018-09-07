Twitter удалил аккаунты журналиста и конспиролога Алекса Джонса
В компании заявили, что он нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов.
В компании заявили, что он нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов.
Как отметили в Twitter, данный шаг предпринят в связи с тем, что Джонс, опубликовав некие сообщения и видеозаписи, нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов. Заблокирован был также его аккаунт в приложении Periscope, принадлежащем компании Twitter Inc.
Представители соцсети констатировали, что как правило не комментируют блокировку учетных записей, но в данном случае объявили об этом публично ввиду «большого интереса к делу». В Twitter также отметили, что продолжат выявлять иные аккаунты, связанные с Джонсом, и примут меры в случае новых нарушений.
Джонса ранее не раз обвиняли в распространении конспирологических теорий. Журналист, в частности, выступал с утверждениями о том, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года и планировали иные атаки не своей территории. Он также выступал в поддержку версий о том, что массовый расстрел учащихся в американской школе «Сэнди Хук» в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Журналиста также обвиняли в разжигании ненависти в отношении мигрантов.
В августе о блокировке страниц Джонса сообщили также компания Apple, соцсеть Facebook и сервис YouTube. В середине августа предупреждение Джонса вынес и «Твиттер», однако тогда его учетную запись заблокировали только на неделю.