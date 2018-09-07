Назван простой способ защиты от приступов и инсультов

Известно, что аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV) — белок плазмы крови, чье содержание в организме увеличивается после приема пищи, — способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В новой работе ученые показали, что ApoA-IV является фактором, подавляющим активность тромбоцитов, которые играют ключевую роль в патологических процессах, затрагивающих сердечно-сосудистую систему.

Оказалось, что аполипопротеин блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa (интегрин αIIbβ3), участвующий в агрегации тромбоцитов. Последняя способствует свертыванию крови, но также может вызвать закупорку сосудов и тромбоз, которое является одной из основных причин болезней сердечно-сосудистой системы и связанной с ними смертности. ApoA-IV связывается с интегрином и не дает ему прикрепиться к фибриногену — белку-«мостику», который соединяет интегрины разных клеток друг с другом. Это уменьшает уровень агрегации тромбоцитов.

ApoA-IV облегчает кровоток почти сразу же после приема пищи, содержащей ненасыщенные жиры.