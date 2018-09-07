Назван простой способ защиты от приступов и инсультов
Специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от
Специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от
Известно, что аполипотпротеин
Оказалось, что аполипопротеин блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa (интегрин αIIbβ3), участвующий в агрегации тромбоцитов. Последняя способствует свертыванию крови, но также может вызвать закупорку сосудов и тромбоз, которое является одной из основных причин болезней
Он наиболее активен ночью и наименее — утром. По словам ученых, это объясняет, почему приступы и инсульты часто случаются после пробуждения. Будущие исследования должны будут помочь разработать соответствующие методы лечения