«Надеюсь, у тебя появятся фурункулы»: гневное объявление помогло вернуть украденный велосипед

Источник: Русская служба Би-би-си

Лойс написала объявление, обращенное к «вонючему отбросу, ворующему велосипеды», в надежде, что это поможет вернуть пропажу. Благодаря помощи бездомного по имени Кевин, Шеннон и ее муж Эндрю воссоединились с велосипедом, который был специально адаптирован к его потребностям.

Похоже, тирада из объявления — и мысль о фурункулах — сделала свое дело. Кевин рассказал Шеннон, что вор в какой-то момент испугался и бросил велосипед, и в итоге он оказался у бездомного.

Полностью текст объявления выглядел так:

Уважаемый вонючий отброс, ворующий велосипеды. Велосипед, который ты украл, принадлежит моему дорогому мужу, трижды победившему рак. Он был специально адаптирован к его потребностям. Надеюсь, у тебя в промежности появятся неизлечимые фурункулы.

«Это был крик в пустоту. Я была расстроена. Это шло от сердца», — рассказала Лойс Би-би-си.

Источник: Русская служба Би-би-си

Вернуть велосипед было не так-то просто — для начала нужно было разыскать Кевина.

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Увидев яростное объявление, он попросил прохожую позвонить по указанному телефону и объяснить, что велосипед у него, и он хочет вернуть его мужу Шеннон, потому что тому «пришлось тяжело».

По телефону Лойс услышала лишь то, что Кевин ждет ее у магазина в пригороде Сиэтла, а при нем — тележка и его собственный велосипед. Более точных инструкций не последовало.

Разговор произошел в 11 вечера, Лойс уже не могла уснуть и отправилась на поиски Кевина.

«Это все равно что искать иголку в стоге сена, но я все же решила попытаться. Других наводок у меня не было», — рассказывает она. Описав несколько кругов по окрестностям, она наткнулась на стоянку бездомных и спросила у них, знают ли они «человека с тележкой и велосипедом».

Через некоторое время — после того, как она отказалась от предложений купить наркотики и заверила, что она не из полиции, — появился Кевин «с широкой улыбкой на лице».

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Вернувшись домой, Шеннон включила свет и разбудила мужа, держа в руках его велосипед.

«Судьба была к мужу жестока, так что это воссоединение было для него даже важнее, чем сам велосипед», — говорит она. Вскоре пара встретилась с Кевином, отблагодарив его сотней долларов, горячим кофе, едой и открыткой со словами благодарности.

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«Он действительно был очень милым, как мне и показалось в первый раз. Он очень беспокоился, что вором посчитают именно его», — говорит Лойс.

Записала Кэти Томпсон