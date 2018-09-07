Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, почему не сработала охрана Захарченко
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Кудрявцеву разозлили слухи о том, что дочь ей родила суррогатная мама
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Сказанное главой Центробанка может повлиять на всех россиян
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
"Аж одежда висит": больной раком Крутой сильно похудел
"Совесть потеряла": Сеть о эмигрирующей Самойловой
Россиянка описала жизнь в стране, где средний доход 340 тыс. руб.
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
Жена Гогена Солнцева убрала морщины с лица - СМИ
Известно, почему Самойлова решила эмигрировать
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Честный таксист вернул забытое кольцо за 25 тысяч долларов

Таксист помог жителю австралийского города Перт найти потерянное обручальное кольцо, стоящее 25 тысяч австралийских долларов (около 1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает SBS.

Наверх
Источник: AP 2018

Такси вел Сингх Диллон (Singh Dhillon) — индийский студент, который приехал в Австралию по программе обмена, и в свободное время подрабатывал извозом. Он подвез Томас Карлтона (Thomas Carlton), который в спешке оставил в машине свое кольцо.

Читайте также
Студентка купила в интернете кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами

Карлтон заметил пропажу лишь позднее и не знал, куда делось кольцо. Он проверил несколько мест, но его нигде не было. «Это могло оказаться катастрофой, потому что страховка кончилась как раз день назад», — говорит мужчина.

Исчерпав все идеи, он позвонил в таксопарк. По его просьбе диспетчер распространил сообщение, которое увидел Диллон. Водитель проверил автомобиль, нашел потерянное кольцо и отвез его владельцу. Карлтон был счастлив и предложил деньги, а когда Диллон отказался от награды, сунул ему в карман 50-долларовую купюру (2,5 тысячи рублей).

Таксист объяснил, что просто делал свою работу. «Меня не волнует цена, потому что это мой долг — вернуть то, что мне не принадлежит», — говорит он. По его словам, это не первая история о честности таксистов и точно не последняя.

 Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Трамп приказал прикончить Асада
Страны ЕС и США согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей
Ученые нашли защиту от приступов и инсультов
В соцсетях устроили флешмоб о «жирующих москвичах»
Умер известный актер Берт Рейнолдс
Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег
Мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму
Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей»
Спорт
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ! В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет первый матч после чемпионата мира
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
В МВД ответили, каким водителям не надо получать права Вопрос правового статуса пользователей «современных технических средств передвижения» поднимался правительством ещё год назад
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
В Минстрое зафиксировали повышение ставок по ипотеке
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Ваше Величество Светская жизнь 491
Алёна Т. Как донести, чтобы тебя услышали? 393
Las Las Вопрос к девушкам про ЭТО 204
Олька Ребёнок убегает везде и всегда! Рыдаю уже... 193
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь