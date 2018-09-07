Честный таксист вернул забытое кольцо за 25 тысяч долларов

Источник: AP 2018

Такси вел Сингх Диллон (Singh Dhillon) — индийский студент, который приехал в Австралию по программе обмена, и в свободное время подрабатывал извозом. Он подвез Томас Карлтона (Thomas Carlton), который в спешке оставил в машине свое кольцо.

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Карлтон заметил пропажу лишь позднее и не знал, куда делось кольцо. Он проверил несколько мест, но его нигде не было. «Это могло оказаться катастрофой, потому что страховка кончилась как раз день назад», — говорит мужчина.

Исчерпав все идеи, он позвонил в таксопарк. По его просьбе диспетчер распространил сообщение, которое увидел Диллон. Водитель проверил автомобиль, нашел потерянное кольцо и отвез его владельцу. Карлтон был счастлив и предложил деньги, а когда Диллон отказался от награды, сунул ему в карман 50-долларовую купюру (2,5 тысячи рублей).