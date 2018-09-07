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10:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Молот-рыба поменяла представление ученых об акулах

Она оказалась всеядной.

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Малоголовая молот-рыба, или акула-лопата — первая всеядная акула из известных науке. Она полностью изменила представление о том, что едят эти удивительные существа.

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Акула-лопата обитает в теплых водах у берегов Северной и Южной Америки. Это одна из самых маленьких молотоголовых акул — её размер в среднем составляет 0,8 м, а масса тела — около 10 кг.

Малоголовая молот-рыба — активный хищник, который держится в стае из 5−15 особей. В поисках пищи она рыщет по дну, двигая головой подобно металлоискателю. Так она находит голубых крабов, креветок, моллюсков, мелкую рыбу. До недавних пор эти существа считались ее основным рационом.

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В 2007 году в желудке акулы-лопаты, пойманной в Мексиканском заливе, ученые нашли водоросли. Их масса составила 62% от всего содержимого желудка. Исследователи посчитали, что водоросли попадают в организм молот-рыбы случайно при поиске рыбы и крабов.

Последнее исследование ученых из Калифорнийского университета с применением радиоизотопных маркеров показало, что приблизительно половина проглоченной акулой растительной массы прекрасно усваивается. Организм акулы-лопаты вырабатывает ферменты, необходимые для расщепления углеводов в растениях. Таким образом малоголовая молот-рыба оказалась первой всеядной акулой из известных людям.

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